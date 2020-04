Mehr Gold & besserer Loot beim Leveln niedrigstufiger Charaktere in Shadowlands

Mit dem Level-Squish wird der Levelbereich von Stufe 1-120 auf Stufe 1-50 herabgesetzt. Dadurch ist es Blizzard möglich uns auf jeder Stufe entsprechend zu belohnen. Zu diesen Belohnungen gehören unter anderem die Freischaltung einzelner Fähigkeiten. Sogar beim Leveln von Stufe 50 auf 60 in Shadowlands schalten wir neue Fähigkeiten frei.

Wie Blizzard uns heute mitteilt wurde nun zudem der komplette Levelfortschritt angepasst. Dabei wurden folgende Dinge geändert.

Item level progression has been updated. Item levels now increase faster in lower character levels, and low-level creatures are better tuned to account for this and other factors.

Additionally, Gold rewards have been increased at all character levels.