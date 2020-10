Paktfähigkeiten doch in ganz World of Warcraft verfügbar

Beim aktuellen Shadowlands-Build ist es so, dass die Paktfähigkeiten der vier Pakte nur in den Schattenlanden funktionieren. Sobald wir jedoch zurück nach Azeroth kehren, funktionieren diese nicht mehr. Als die ersten Spieler dies erfahren haben gab es einen Aufschrei in der Community. Daher hat Blizzard diese Beschränkung nun wieder aufgehoben.

Warum wurden Paktfähigkeiten außerhalb der Schattenlande deaktiviert? Es gibt gleich zwei einleuchtende Gründe für die Beschränkung. Erweiterungsinhalte fühlen sich beim Spielen innerhalb der dazugehörigen Erweiterung einfach besser an. Blizzard macht sich außerdem jetzt schon Gedanken wie es mit der nächsten Erweiterung nach Shadowlands weitergeht. Sind Paktfähigkeiten in allen Welten aktiv, so müssen wir auch in Zukunft diese erst bei den Pakten freischalten um mit anderen Spielern konkurrieren zu können. Spieler die erst mit der nächsten World of Warcraft Erweiterung beginnen, wären also gezwungen zuerst die Paktfähigkeiten in Shadowlands freizuschalten, bevor sie die neue Erweiterung spielen.

We explored adding this restriction partly for world-fantasy reasons (I mean, it’s a bit weird seeing someone’s summoned swolekin just hanging out in the Orgrimmar AH), but mainly as an exploration of how to make expansion-specific systems feel more grounded in their expansion from the outset. Covenants are the centerpiece of Shadowlands, but when the following expansion comes out (yes, there will be one), we know we’ll need to ensure that a returning player doesn’t need to go back and do the full covenant progression in order to be complete and competitive. And when that time comes, it won’t feel great to lose something that will have come to feel like a part of your character.