The War Within: Alle wichtigen Infos zum Season 3 Start

Seit dem 6. August 2025 ist in World of Warcraft der neue Patch 11.2 live und bietet zahlreiche Inhalte für Season 3 von The War Within. Dazu gehören neue Dungeons, frische Gameplay-Mechaniken und der Raid „Manaschmiede Omega“. Hier findest du alle wichtigen Informationen und Termine zu den Neuheiten übersichtlich zusammengefasst.

Wann beginnt Season 3 in The War Within?

Viele neue Inhalte wurden bereits mit dem Release von Patch 11.2 am 6. August 2025 freigeschaltet, darunter die Dungeons auf Normal, Heroisch und Mythisch 0. Der offizielle Start von Season 3 in The War Within erfolgt am 13. August 2025. Ab diesem Datum steht auch der Mythisch+-Schwierigkeitsgrad zur Verfügung, und die neue Raid-Instanz Manaschmiede Omega öffnet in allen Schwierigkeitsgraden ihre Tore.

Gibt es einen Zeitplan für Season 3?

Die Inhalte von Season 3 werden an folgenden Terminen freigeschaltet:

6. August Kampagnenkapitel 1–3 Dungeons auf Normal, Heroisch und Mythisch 0 (außer Tazavesh) Tiefen (alle Stufen, ohne Großzügige Tiefen oder Schlüssel) Weltboss: Reshanor der Ungebundene Start des Verdienstes für die Große Schatzkammer

13. August Kampagnenkapitel 4 und Epilog von The War Within Raid: Manaschmiede Omega (1. Flügel im Schlachtzugsbrowser, Normal, Heroisch, Mythisch) Dungeons: Mythisch+, Tazavesh: Wundersame Straßen, So'leahs Schachzug (alle Schwierigkeitsgrade), Tazavesh, der Verhüllte Markt (Schwer) PvP-Saison 3 Tiefen: Großzügige Tiefen und Schlüssel, Herausforderungsboss, neue Level und Kuriositäten für Brann Erste Belohnungen aus der Großen Schatzkammer

20. August Raid: Manaschmiede Omega (2. Flügel im Schlachtzugsbrowser und Geschichtenmodus)

27. August Raid: Manaschmiede Omega (3. Flügel im Schlachtzugsbrowser)



Wo gibt es die Patchnotes zu The War Within: Season 3?

Die vollständigen Patchnotes zu Patch 11.2 findest du aufgrund ihres Umfangs in einem separaten Artikel.

Was ist neu in Season 3 von The War Within?

Mit Season 3 wird die Kampagne von The War Within fortgesetzt. Neben neuen Story-Kapiteln erwarten dich viele Inhalte und Updates, darunter höhere Gegenstandsstufen für Dungeon-Beute, ein neues Gebiet sowie ein neuer Schlachtzug.

Neue Kampagnenkapitel für The War Within

Neues Gebiet: K'aresh

Neuer Knotenpunkt: Tazavesh, der Verhüllte Markt

Neuer Schlachtzug: Manaschmiede Omega (8 Bosse inkl. Dimensius)

(8 Bosse inkl. Dimensius) Neuer Dungeon: Biokuppel Al'dani (3 Bosse)

(3 Bosse) Aktualisierte Mythisch+ -Dungeonrotation (inkl. Megadungeon Tazavesh)

-Dungeonrotation (inkl. Megadungeon Tazavesh) Neues Feature: Phasentauchen

Neues Artefakt: Reshiiwickel (aufwertbarer Artefaktumhang)

(aufwertbarer Artefaktumhang) Neue Tiefe: Archivangriff im Azurblauen Gewölbe

im Azurblauen Gewölbe Neues Gameplay-System: Ökologische Erhaltung (Biokuppeln bevölkern)

(Biokuppeln bevölkern) Neue PvP-Saison (inkl. Weltquest „Schneise des Bezwingers“)

Neuer Weltboss Reshanor der Ungebundene

Neue Klassensets (basierend auf Heldentalenten)

Zahlreiche neue Reittiere und Haustiere

Umfangreiche Klassenupdates (u.a. Schattenpriester, Todesritter, Mönche)

Optimierung der Kontrollpunkte zu Portalsteinen

Gibt es neue Dungeons und Raids in Season 3?

In Season 3 von The War Within erwarten dich mehrere neue Dungeons und Bosse, mit denen du deine Ausrüstung verbessern kannst:

Reshanor der Ungebundene ist der neue Weltboss und hinterlässt Gegenstände auf Itemlevel 688.

Tazavesh, der Verhüllte Markt, wurde in zwei eigenständige Mythisch+-Dungeons unterteilt und zählt als Mythisch-Dungeon für die Große Schatzkammer.

Die Biokuppel Al'dani in K'aresh ist ein neuer Dungeon mit drei Bossen.

Manaschmiede Omega ist die neue Raid-Instanz und umfasst 8 Bosse.

Wie bekomme ist neue Ausrüstung in Season 3?

Neue Ausrüstung erhältst du beim Weltboss, in den Dungeons und im Raid „Manaschmiede Omega“. Anschließend verbesserst du deine Items mithilfe der vier neuen Wappen, die du ebenfalls in Dungeons und Raids als Belohnung bekommst. Eine komplette Übersicht aller Itemlevels findest du in unserem Ultimativen Gearing- und Lootguide für Season 3.

Wie wichtig ist der neuen Reshiiwickel?

Der Reshiiwickel ist ein neuer legendärer Artefaktumhang, der besonders wichtig für Season 3 ist. Er wird zwingend benötigt, um den neuen Raid zu betreten sowie das Feature Phasentauchen freizuschalten. Zusätzlich verfügt der Umhang über starke Boni und diverse Aufwertungsmöglichkeiten, wodurch er zur Best-in-Slot-Ausrüstung für alle Klassen zählt. Informationen zur Freischaltung und Verbesserung des Umhangs erhältst du in unserem Guide zum Reshiiwickel.

Phasentauchen – Neues Gameplay-Feature in Season 3

Beim Phasentauchen verwandelst du dich mit Hilfe des Reshiiwickels in eine astrale Energieform, mit der du K'aresh aus Sicht der Astralen erkundest. Viele neue Aktivitäten und Inhalte sind nur in dieser besonderen Form zugänglich. Wie du das Feature freischaltest und welche Belohnungen dich erwarten, erfährst du in unserem Guide zum Phasentauchen.

Neue Reittiere und Haustiere in Season 3

Mit Patch 11.2 wurden zahlreiche neue Reittiere und Haustiere hinzugefügt. Aufgrund der Vielzahl neuer Inhalte haben wir dafür einen separaten Artikel erstellt. Wie du die neuen Reittiere und Haustiere freischaltest, erfährst du in unserem Guide zu den Reittieren und Haustieren aus Patch 11.2.

Was gibt es im neuen Gebiet zu erledigen?

In K'aresh erwarten dich zahlreiche Aktivitäten. Du interagierst dort mit Questgebern und Händlern im neuen Knotenpunkt Tazavesh und findest Eingänge zu den neuen Dungeons sowie dem Raid „Manaschmiede Omega“. Weitere Informationen zu den folgenden Aktivitäten bietet dir unser Guide zu K'aresh:

Fundorte aller Schätze von K'aresh

Fundorte der seltenen Gegner

Fundorte der Gefährlichen Schleicher

Alle Fundorte der Geschichtsobjekte zu den Geheimnissen der K'areshi

Zudem findest du bei uns eine vollständige Liste aller Questreihen der Patch 11.2: Geister von K'aresh Kampagne.

Was ist die Ökologische Erhaltung?

Die Ökologische Erhaltung ist eine neue Weltaktivität aus Patch 11.2. Zusammen mit Ve'nari und einem Expertenteam betreibst du eine ätherische Öko-Kuppel auf K'aresh. Dein Ziel besteht darin, Tiere aus ganz Azeroth zu sammeln und in der Kuppel optimale Lebensbedingungen zu schaffen. Alle Details zur Freischaltung, den Aktivitäten und Belohnungen findest du in unserem Guide zur Ökologischen Erhaltung.

Gibt es eine neue Ruhmfraktion in Season 3?

Beim Bund von K'aresh sammelst du Ruf durch verschiedene Aktivitäten in K'aresh. Als Belohnungen erwarten dich unterschiedliche Gegenstände, darunter eine wichtige Verstärkungsrune. Wie du schnell Ruhmstufe 20 erreichst und welche Belohnungen sowie Boni dich erwarten, erfährst du in unserem Guide zum Bund von K'aresh.

