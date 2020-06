WoW Patch 8.3.7 kommt auf die öffentlichen Testrealms

Bald erscheint Patch 8.3.7 auf den öffentlichen Testrealms von World of Warcraft. Die Versionsnummer lässt vermuten, dass uns noch einige Anpassungen in Battle for Azeroth erwarten. Dies ist jedoch nicht der Fall. Patch 8.3.7 gilt nur zur Vorbereitung für die kommenden Erweiterung Shadowlands. Laut Blizzard beinhaltet dieser Patch jedoch nur Änderungen, die wir als Spieler gar nicht bemerken.

A new build will be coming to the Public Test Realm (PTR) this week and will only contain non-player facing changes that are required for Shadowlands. We wanted to provide an advance notice that there won’t be any new features to be tested in this build.