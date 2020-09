WoW Shadowlands: Paktkampagne der Nekrolords mit allen Freischaltungen

Beim Leveln von Stufe 50 auf 60 lernen wir bereist alle vier Pakte aus Shadowlands durch die Level-Questreihen der vier Gebiete kennen. Auf der Höchststufe 60 geht es dann mit einer von vier verschiedenen Paktkampagne weiter. Voraussetzung dafür ist, dass wir uns in der Hauptstadt Oribos für einen Pakt entscheiden. Die Paktkampagnen sind in mehrere Kapitel unterteilt und werden mit kommenden Patches in Shadowlands fortgeführt. Es ist zwar auch möglich den Pakt zu wechseln, doch die wenigsten Spieler werden dies mit jedem Patch machen. Daher haben wir sämtliche Aufgaben aller vier Paktkampagnen für euch zusammengestellt. Wer also wissen möchte was bei allen Pakten so passiert, liest sich einfach die Questbeschreibungen durch. Nachfolgend findet ihr die Quests von der Kampagne der Nekrolords mit einer Übersicht aller Inhalte die dabei freigeschaltet werden.

Patch 9.0.1 Kampagne der Nekrolords

Zur Release-Version von Shadowlands gehören folgende Kapitel der Kampagne. Weitere Kapitel folgen mit kommenden Patches. Sobald dies der Fall ist, wird dieser Artikel mit den neuen Kapiteln erweitert.

Alle Kapitel der Kampagne aus Patch 9.0.1

Champion des Schmerzes

Die Questreihe beginnt bei Draka in Oribos, die uns zum Sitz des Primus in Maldraxxus schickt. Im ersten Kapitel schalten wir die Signaturfähigkeit Fleischformung, sowie die klassenspezifische Paktfähigkeit der Nekrolords frei. Als nächste gehen wir eine Seelenbande mit Seuchenerfinder Marileth ein. Am Ende dieses Kapitels schalten wir noch Weltquests frei.

Den Sitz einnehmen Den Sitz einnehmen Meldet Euch bei Baronin Draka im Sitz des Primus in Maldraxxus. Wowhead Beschreibung

It was the inevitable choice. Your strength and leadership will help restore Maldraxxus to greatness.



You can be a great force of change for the Shadowlands, and only with the Necrolords will you reach your full potential.



For now, make your way to the Seat of the Primus. I will meet you there and guide you further.

Willkommen in unserem Haus Willkommen in unserem Haus Speak with Baroness Draka to be inducted as a Necrolord in the Maldraxxus covenant hall. Wowhead Beschreibung

I'll admit that your ties to the other covenants had me skeptical you would return. I should have known better than to doubt you by now.



Outsider though you are, you have stood bravely beside the armies of Maldraxxus. I am confident the Primus would have no qualms about inducting you into our ranks.



We cannot afford to wait for fate to come to us. In the Primus's absence, allow me to name you a Necrolord of Maldraxxus.

Macht des Primus Macht des Primus Kniet vor dem Primus nieder und erhaltet seine Macht! Wowhead Beschreibung

As a Necrolord, you will be charged with the safety of all the Shadowlands. To carry out such service, the Primus grants us his strength.



Stand upon the altar of the Primus. Let his power become your own.

Geteilte Seele Geteilte Seele Sprecht mit Seuchenerfinder Marileth über den Prozess der Seelenbindung. Wowhead Beschreibung

Souls in Maldraxxus are bound together through common experiences and triumphs. We draw strength and knowledge from the others around us.



If you should fall in battle, part of yourself would live on forever in the fellow soldiers you have bound with, as you will retain part of them.



Plague Devisor Marileth has volunteered to teach you the process of soulbinding. From what I've seen of your companionship, he is a prime candidate to enlighten you.

Einfach sympathisch Einfach sympathisch Schließt das Ritual der Seelenbindung mit Seuchenerfinder Marileth ab. Wowhead Beschreibung

Ein Seelenband einzugehen ist ein wunderbarer Vorgang! Ich lade Euch ein, Euch mit mir zu verbinden, um die Fähigkeit zu lernen, aber im Lauf der Zeit verbindet Ihr Euch vielleicht mit anderen.



Ich kannte viele Seelenbande, aber an erster Stelle steht Markgräfin Stradama! Ihr Wissen, Talent und ihre Güte wurden Teil von mir. Dieses Band teilen wir jetzt und für immer.



Ich hoffe nur, dass ich Euch nützlich sein kann. So teile ich alles mit Euch und helfe Euch auch, wenn wir nicht beisammen sind.

Eine gemeinsame Reise Eine gemeinsame Reise Verstärkt Euer Seelenband mithilfe der Schmiede der Bande. Wowhead Beschreibung

To bind souls is but the first step.



Over time the power of our bond will grow in strength and manifest itself as amazing new abilities!



To tap into this newfound strength, all you must do is place your hand upon the Forge of Bonds. There is no price to pay--the only limitation is your connection to Necrolords.

Gut für die Seele Gut für die Seele Sprecht mit Merick. Wowhead Beschreibung

Zwei Seelen sind besser als eine! Gemeinsam erreichen wir viel mehr.



Allerdings sind es nicht nur wir beide, die sich allen Gefahren stellen. Es gibt viele mehr, die uns in den kommenden Schlachten beistehen.



Sprechen wir mit Merick, um mehr darüber zu erfahren. Seid nicht schüchtern, ich kann Euch vorstellen!

Im Dienste der Schattenlande Im Dienste der Schattenlande Verwendet die Späherkarte, um Marileth auf ein Abenteuer zu entsenden. Wowhead Beschreibung

Als Maldraxxi sind wir für die Sicherheit der ganzen Schattenlande verantwortlich.



Wenn Gefahr droht, kümmern wir uns darum!



Die Schattenlande stehen vielen Bedrohungen gegenüber, weit mehr, als je einer von uns allein bewältigen könnte. Und genau an dieser Stelle komme ich ins Spiel.



Ich bin so etwas wie Euer Auge dort draußen. Lasst es mich anhand einer einfachen Aufgabe für Marileth demonstrieren, auf dass Ihr beide die Früchte meiner Arbeit ernten könnt.

Eine Gelegenheit bietet sich Eine Gelegenheit bietet sich Speak to Osbourne Black. Wowhead Beschreibung

You have traveled to the Maw and back, more than once! You really are a unique being.



Our Soul Warden is always monitoring activities involving the Maw. He has mentioned that a visitor passed through not long ago--with an even more curious proposition.



You should pay him a visit to see if you might be of aid.

Rückkehr zum Schlund

Seelen der Verdammten Seelen der Verdammten Befreit 15 Seelen aus dem Schlund. Wowhead Beschreibung

Name! Unser Pakt hat ein Artefakt sichergestellt, von dem wir denken, dass es bei Euch am besten aufgehoben ist. Seht her: der Seelenbewahrer.



Die Mittler von Oribos behaupten, der Seelenbewahrer sei den "Geheimnissen der Ersten" nachempfunden. Ob sie ihn selbst konstruiert oder etwas Existierendes umgebaut haben, kann ich nicht sagen.



Mit dem Kristall können wir Seelen aus dem Schlund bergen und in Sicherheit bringen.



Ich weiß, dass der Schlund ein gefährlicher Ort ist. Aber Ihr seid unsere beste Chance, all die zu retten, die zu Unrecht in dieses dunkle Reich geschickt wurden.

Seelenerrettung Seelenerrettung Show the souls you saved to Tenaval. Wowhead Beschreibung

Ich werde diese Seelen selbst in unseren Pakt willkommen heißen.



Revendreth braucht Seelen. Mit ihnen verbessern wir das Sanktum des Paktes und unsere Macht. Aber zuerst... haben sie sich eine kurze Ruhepause verdient.

Eine vertraute Energie Eine vertraute Energie Findet Euren unbekannten Verbündeten in Ve'naris Zuflucht im Schlund. Wowhead Beschreibung

<Die Seele schaut Euch an, dankbar, aber neugierig.>



Ich habe einen anderen Sterblichen im Schlund gesehen. Er hatte die gleiche... Aura wie Ihr. Als wäret Ihr Verwandte... nein... Verbündete. Abenteuer, die durch ihre mutige Taten verbunden sind.



Die Mittlerin hatte ihn in ihrer Zuflucht. Aber ich weiß nicht warum.



Vielleicht solltet Ihr es herausfinden.

Regel Nummer 1: Einen Fluchtplan haben Regel Nummer 1: Einen Fluchtplan haben Beschafft 25 Stygiakörnchen und kauft dann eine Chiffre des Rückzugs. Wowhead Beschreibung

Bis zum Auftauchen von Sterblichen, die im Schlund wandeln konnten, machten sich die Schlundgebundenen nicht die Mühe, ihre Feinde lange zu jagen. Ihr stellt für sie und für mich eine recht einzigartige Bedrohung dar.



Ich kann Euch helfen, Euren Gegner besser zu verstehen und im Schlund zu agieren. Ihr solltet wissen, dass ich dies nicht ohne einen Nutzen aus Eurer Arbeit tun werde.



Holt mir etwas Stygia von außerhalb des Schutzes meines Schleiers. Für Eure Mühe tausche ich eine Chiffre des Rückzugs ein.

Das Auge des Kerkermeisters Das Auge des Kerkermeisters Sprecht mit Ve'nari über das, was Ihr gerade gehört habt. Wowhead Beschreibung

<Die Luft um Euch herum steht still. Durchdringende Kälte ergreift von Euch Besitz. Ihr hört eine Stimme.>



Ja... Ich erinnere mich an Euch...



Glaubt Ihr, ich würde zu lassen, dass Ihr Euch erneut meinem Zugriff entwindet?



Nein. Der Schlund untersteht mir. Alles, was Euch hier widerfährt, wird geschehen, weil ich es so will.



Der Tod wird Euch holen, Sterblicher. Wohin Ihr auch geht, mein Auge ist auf Euch gerichtet.

Regel Nummer 2: Möglichst nicht auffallen Regel Nummer 2: Möglichst nicht auffallen Verstärkt 4 Seelenschutzzauber. Wowhead Beschreibung

Ihr verursacht eine Menge Aufruhr, wenn Ihr Euch bewegt, nicht wahr?



Das Letzte, was ich brauche, ist ein lauter, uneleganter Sterblicher, der noch mehr Aufmerksamkeit auf mich lenkt. Ich kann schließlich nicht zulassen, dass der Kerkermeister mich gefangen nimmt.



Ich bin viel zu wertvoll.



Dann müssen wir eben die Schutzzauber verstärken.

Regel Nr. 3: Vertrauen will verdient sein Regel Nr. 3: Vertrauen will verdient sein Stellt ein Signalleuchtfeuer im Tremaculum auf. Wowhead Beschreibung

Dann wollen wir mal sehen, was ein sterblicher Champion in einem Kampf ausrichten kann. Ihr seid bekannt für Eure kämpferischen Fähigkeiten, nicht wahr?



Die Schlundgebundenen übertragen regelmäßig Seelen vom Tremaculum aus in verschiedene Blöcke von Torghast. Es wäre sehr nützlich zu wissen, wann sie dies tun.



<Sie übergibt Euch ein kleines Gerät.>



Platziert dieses Signalleuchtfeuer in der Nähe des Portals. Lasst Euch möglichst nicht erwischen. Wenn Ihr vom Feind gesehen werdet... nun, ich hoffe, Ihr wisst, was Ihr tut.—

Einen Tauren im Gegenzug Einen Tauren im Gegenzug Bringt Baine nach Oribos zurück. Wowhead Beschreibung

Ihr habt die Bedingungen unserer Abmachung erfüllt. Ich schätze, das bedeutet, Ihr nehmt den haarigen Sterblichen mit Euch?



Zu schade. Ich habe viel gelernt, als ich ihn beobachtet habe. Sie? Nein, ihn.



Wie Ihr sehen könnt, hat er sich hier wohlgefühlt. Er ist mir sicher ewig dankbar.



Stellt sicher, dass Eure Freunde in Oribos von meiner Güte erfahren.

Der unmögliche Plan

Haussicherung Haussicherung Erhöht Euren Ruhm. Wowhead Beschreibung

Though you may believe your journey to the Maw would turn the tides of battle, it seems even phenomenal feats are not enough to fully sway the will of the Maldraxxi.



Increase your renown among our ranks, Maw Walker. The Maldraxxi are loyal, but they are not foolish. Our work could convince wandering minds to listen.Sprecht mit Draka im Sitz des Primus.

Der Feind auf der Schwelle Der Feind auf der Schwelle Reitet Zornschwinge und zerstört die feindlichen Streitkräfte. Wowhead Beschreibung

Since you've been gone, the three remaining houses have united against us. Right now their combined armies are attacking our lines in hopes to seize the Seat of the Primus.



I've deployed our reserves to engage their ground forces. I need you for a special mission.



Heirmir and Marileth have crafted the weapons. Take our best flayedwing and use them to strike at their forces from the air!

Das Problem im Blick Das Problem im Blick Sprecht mit Vashj und setzt ihren Plan in die Tat um. Wowhead Beschreibung

Die verfeindeten Häuser attackieren unsere Verteidigung täglich. Wir können uns nicht ewig auf waghalsige Luftangriffe verlassen, um sie abzuwehren.



Vashj hat einen Plan, um unsere Stellung dauerhaft zu sichern. Mit Eurer Hilfe könnte das sogar klappen.



Helft Ihr, wenn Ihr könnt. Sie scheint auf Euch zu hören.

Flüstern der Hoffnung Flüstern der Hoffnung Nutzt Vashjs Siegel, um Überlebende des Hauses der Augen zu sammeln. Wowhead Beschreibung

Akareks Untergang hat einen dunklen Schatten auf unser Haus geworfen... doch in den Schatten gedeihen wir.



Ich kann spüren, dass nicht alle Augen verloren sind. Wenn es von ihnen verlangt würde, könnten sie für alle Zeiten ruhen.



Doch es ist an der Zeit, unsere Bestimmung zu erfüllen. Tragt mein Siegel durch die Trümmer und erweckt die Verbliebenen.



Der Sieg soll unser sein.

Neugierige Blicke Neugierige Blicke Sammelt 20 Augen des Verräters von Konstrukten in der Verwüstenden Schmelze. Wowhead Beschreibung

Die Konstrukte würden den Kadaver unserer Nekropole einem neuen Zweck zuführen. Aber wir brauchen ihre Teile für unsere eigenen Vorhaben.



Schicken wir diesen Aasgeiern eine Warnung, um sie fortzuscheuchen.



Tötet die Konstrukte in unseren Trümmern. Reißt Ihnen die Augen aus dem Schädel. Ein deutliches Zeichen.



Sie werden spüren, dass wir noch Macht haben. Sie werden die Dunkelheit wieder fürchten.

Fremder Einfluss Fremder Einfluss Meet with Khaliiq at the House of Eyes' communications pillar. Wowhead Beschreibung

Only the most effective magic can pilot a necropolis. The Eyes' wielder of such magic perished with Nurakkir.



But my matron has informed me of a means to acquire a new helmsman.



Follow me to our house's communications beacon. My matron has taught me a way bring a helmsman to us.



I anticipate this helmsman will not be pleased at the prospect of serving us. I trust you will encourage her compliance.

Der andere Fuß Der andere Fuß Findet Mechaniker Ansid. Wowhead Beschreibung

Ohne die richtigen Teile ist es sinnlos, eine Nekropole zu steuern. Die Konstrukte haben Nurakkir ausgeschlachtet, und ohne Mechaniker können wir nicht mehr bergen.



Aber Möglichkeiten tun sich in schlechten Zeiten auf. Vyn spricht von Unruhe unter den Konstrukten. Einer der ihren hat sich gegen das rücksichtslose Ausschlachten der Teile der Nurakkir gewehrt, und dafür wurde er prompt eingesperrt.



Findet ihn. Ein Verräter am Feind könnte unser Freund sein.

Zusätzliche Gliedmaßen Zusätzliche Gliedmaßen Locate and assist Navigator Xennir. Wowhead Beschreibung

We alone cannot accomplish the baroness's plans. A plot of this nature demands a crew.



Three individuals manned Nurakkir alongside me. When the necropolis fell, two of my soulbinds fell with it.



There remains a single soul paired with mine. My sister, Xennir, still lives--though pain besets her.



Meet with Xennir. Guide her through her trauma, and return when she is ready for our trial.

No Friend Left Behind No Friend Left Behind Rettet Twigin. Wowhead Beschreibung

I would care for nothing more than to navigate a necropolis again, but my dearest friend suffers. I cannot stand to abandon him.



I can feel Twigin now. He struggles against the binding web of spiders who served us once. More victims of this senseless conflict...



Though it pains me to sacrifice them, you must gather caustic venom from our spiders. With it, you can free Twigin.



If not out of empathy, rescue him for your plans. My navigation will be useless without his direction.

Käfigsturm Käfigsturm Befreit Ansid den Mechaniker mithilfe von Tacks Schlüssel aus seinem Käfig. Wowhead Beschreibung

Ihr wollt eine neue Truppe zusammenstellen? Tja, dann habt Ihr sie schon gefunden!



Ich schufte schon seit Ewigkeiten an einer neuen Nekropole. Wir haben die Gelegenheit genutzt, als Nurakkir unterging! Wir wollten uns Teile sichern, aber diese Grobiane haben mich eingesperrt, als ich ihre Methoden kritisiert habe.



Aber jetzt braucht Ihr doch Hilfe, oder? Ihr auf mich zählen!



Wenn Ihr mich hier rausholt, erfahrt Ihr von mir alles, was ich weiß!

Neue Fachkraft heraufbeschwören Neue Fachkraft heraufbeschwören Summon Helmsman Caliroux and defeat her. Wowhead Beschreibung

Wir halten uns an die Vorgaben meiner Matrone. Lasst uns eine Steuerfrau heraufbeschwören, bevor... nun, wir sollten sie nicht verärgern.



Aktiviert das Leuchtfeuer und bereitet Euch auf den Flug vor. Die Lichs erachten alle Spione als Feinde. Und Euer Ruf bei ihnen gereicht wohl auch nicht gerade zum Vorteil.Eine ausgezeichnete Steuerfrau für das Haus der Rituale. Überzeugt sie, zu "kooperieren".

Seht, was Ihr getan habt Seht, was Ihr getan habt Tötet Gorgantus die Ausweiderin. Wowhead Beschreibung

We have garnered a strong showing. I hope it is enough.



The corpse of our necropolis houses one final challenge. The one leading this gutting calls herself Gorgantus.



For us to preserve all we have left, she must perish.



Lead the attack, and we will join you.

The Eyes will reclaim our home.Die hauptverantwortliche Schlächterin für das Haus der Konstrukte.

On Top of It On Top of It With the help of Twigin, recover command lattices Omu, Mir and Pio. Wowhead Beschreibung

Three command latices control a necropolis. We will need the lattices if this new necropolis will obey our commands. The lattices of Nurakkir disappeared during the explosion. But the Eyes have felt glimmers of them still among the stalks. Thanks to you, Twigin has begun his recovery. He will help you find the lattices.

Pumped Up Pumped Up Collect 15 Salvaged Gear by using the Sludge Pump near bubbling sludge. Wowhead Beschreibung

When this necropolis collapsed, plenty of its parts got submerged in the riverbed flowing just outside. I hope you're really dedicated to fixing this place, because we're gonna dredge those parts back up! Take this pump. If you find any places bubbling in that sludge, that's a good sign parts will be there! Just be careful with whatever you pull up! You could face some resistance.

Der unmögliche Plan Der unmögliche Plan Meldet Euch bei Draka am Sitz des Primus. Wowhead Beschreibung

Wir haben alles, was wir brauchen, um eine Nekropole zu stehlen. Ich erkläre Euch mein Vorhaben und treffe Euch beim Sitz des Primus.



Ich bin sicher, Draka wird stolz sein, angesichts Eurer Taten. Sie war schon immer emotional, was das angeht.

Nekropolenklau

Augen zum Himmel Augen zum Himmel Erhöht Euren Ruhm. Wowhead Beschreibung

The House of Eyes struggles to persist through Akarek's demise. The remnants require direction... direction I am no longer able to provide.



You have proven yourself a worthy guide, $p. Continue to gain the trust of the Eyes. Their skill will be invaluable to our cause.

Unternehmen Maldraxxian Unternehmen Maldraxxian Trefft Euch mit Flüsterin Vyn in Nurakkir. Wowhead Beschreibung

Falls wir irgendeine Chance haben wollen, den Sitz zu halten, muss die Nekropole uns gehören.



Khaliiq berichtet uns, dass Eure Bemühungen Vashjs Pläne gefestigt haben. Die Hinterbliebenen von Nurakkir sind bereit zu handeln.



Trefft Euch mit ihr und den anderen. Tut, was getan werden muss.

Ich sage das nur einmal Ich sage das nur einmal Sprecht mit Flüsterin Vyn über den Plan. Wowhead Beschreibung

Endlich sind wir ausreichend darauf vorbereitet, diesen Plan auszuführen.



In Eurer Gegenwart will ich den Plan noch ein letztes Mal erläutern. Dann wird uns nichts mehr aufhalten, unser Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen.



Also hört gut zu, bevor wir uns aufmachen.

Bitte folgen Bitte folgen Folgt Navigatorin Xennir zum Treffpunkt. Wowhead Beschreibung

Wenn die anderen in Position sind, können wir die Nekropole stehlen.



Wir beiden müssen vorangehen und Ansid treffen. Khaliiq wird sich wieder Vyn anschließen, wenn die Aufgaben erledigt sind.



Kommt mit, $p, und bleibt in der Nähe. Ich werde Euch mit einem Schattenschleier schützen, solange Ihr an meiner Seite bleibt.

Schnitt bis auf die Knochen Schnitt bis auf die Knochen Eliminate 5 Ossien Workers and 10 Violent Animates. Wowhead Beschreibung

Ich befürchte, wenn unsere Anwesenheit bemerkt wird, wird auch die Anwesenheit unserer Kameraden bemerkt.



Wir müssen unsere Möglichkeiten ausloten. Uns beide zu verbergen hat mich schwach gemacht. Da die Schmiede in Alarmbereitschaft ist, wird es schwer sein, unentdeckt hindurch zu schleichen.



Wenn Ihr könnt, lenkt sie bitte ab. Vielleicht reicht es schon, ihre Reihen auszudünnen.

Ich will raus Ich will raus Findet den Osseinschlüssel und einen der Osseinstarkarme und befreit damit Ansid. Wowhead Beschreibung

Ich habe Ansid gefunden. Er war nicht am Treffpunkt, weil die Schmiedesicherheit ihn gefangen genommen hat.



Sie scheinen uns erwartet zu haben. So viel also zu unserer verdeckten Aktion. Meine Matrone würde über meinen mangelnden Weitblick enttäuscht sein.



Es gibt nur einen Weg, dieses Problem zu lösen, auch wenn die Spione kein Vertrauen darin haben. Einer der Soldaten hat ganz sicher den Schlüssel zu Ansids Käfig.



Wenn Ihr ihn findet, können wir mit unserem Plan fortfahren.

Zermalmt sie alle Zermalmt sie alle Verwendet Ansids Sprengstoff, um Vollstreckerin Borgulla zu töten. Wowhead Beschreibung

The mooring platform will be our best launching point to access the necropolis above. But one more fight remains before us.



The Enforcer oversees construction from the mooring platform. We'll need to eliminate her if we are to proceed unhindered.



She is a formidable foe. It appears Ansid has kept some of his explosives on his person... Let us utilize this advantage.

Der Schlüssel zum Ruin Der Schlüssel zum Ruin Fliegt mit Twigin zur Spitze der Nekropole und setzt den Runenschlüsselstein ein. Wowhead Beschreibung

Zumindest haben wir unser Ziel erreicht, trotz der vielen Probleme bei der Ausführung unseres Plans.



Die Nekropole ruht über uns, mit dieser Plattform verbunden durch einen nekrotischen Haltebolzen.



Lasst Euch von Twigin zur Spitze der Nekropole bringen. Wenn Ihr diesen Schlüsselstein, den ich sichern konnte, einsetzt, wird die Nekropole abgekoppelt und flugbereit sein.



Wir werden das Innere auf die Abreise vorbereiten. Kommt zu uns, wenn Ihr soweit seid.



Dies sind Eure letzten Schritte.

Da geht's raus Da geht's raus Gebt Flüsterin Vyn den Befehl zum Start der Nekropole. Wowhead Beschreibung

We are fully prepared to launch the necropolis. We must hurry before Margrave Gharmal themself tries to interfere.



Speak with Vyn when you are prepared, but we mustn't waste time.



We will cast our shadow upon all Maldraxxus.

Nekropolenklau Nekropolenklau Benutzt das Portal, um Khaliiq am Sitz des Primus zu treffen. Wowhead Beschreibung

The Necropolis is safe and secure, but we can only maintain a portal to the Seat of the Primus for a short time.



Khaliiq will return with you and work on establishing a permanent portal connection.

Durchsuchen und finden Durchsuchen und finden Check the Foreman's Chest for anything valuable. Wowhead Beschreibung

The necropolis is ours... along everything in it.



The Primus was involved in the design of this necropolis. It was truly a sight to witness his hands shape the purest form of this vessel.



It would be wise to search the Foreman's Chest. Perhaps some tools he kept within might be of use to us.Bringt die Bindungen der Fleischformung zu Draka beim Sitz des Primus.

Bindungen der Fleischformung Bindungen der Fleischformung Place the Bindings of Fleshcrafting upon the Statue of the Primus. Wowhead Beschreibung

Ihr habt die Bindungen der Fleischformung gefunden. Mithilfe dieser Bindungen hat der Primus das Knochengerüst von Maldraxxus formen können.



Wir müssen sie an ihren rechtmäßigen Verwahrort bringen, damit ihre Kraft durch diese Hallen fließt und alle stärkt, die uns hier dienen.

Kriegerische Machenschaften & Die Gerechtigkeit ist blind

Kriegerische Machenschaften Kriegerische Machenschaften Erhöht Euren Ruhm. Wowhead Beschreibung

Die Allianz mit der Bastion verleiht uns den Vorteil, den wir benötigen, um Markgraf Gharmal und das Haus der Konstrukte anzugreifen.



Wir sammeln die für diesen Kampf benötigten Vorräte zusammen, aber die Truppen brauchen einen großen Champion, der sie in die Schlacht führt.



Irgendetwas sagt mir, dass Ihr derjenige seid, nach dem sie suchen.

Bekämpft sie Bekämpft sie Nehmt das Portal, um Draka an Bord der Zerekriss zu treffen. Wowhead Beschreibung

Unsere Späher signalisieren, dass Markgraf Gharmal seine Truppen im Haus der Konstrukte versammelt.



Die Zerekriss und unsere neuen kyrianischen Verbündeten haben bereits einen Luftangriff auf das Gebiet begonnen. Ihr müsst den Bodenangriff leiten.



Wir treffen uns auf der Zerekriss. Wir werden unseren Angriff sofort beginnen.

Fliegen und Kämpfen Fliegen und Kämpfen Fliegt mit Xandria zum Haus der Konstrukte. Wowhead Beschreibung

Alexandros und Emeni werden den Angriff auf das westliche Tor anführen.



Ihr und Xandria werdet unsere Truppen gegen das östliche Tor führen. Sichert das Gebiet und eliminiert jeglichen Widerstand.



Wenn beide Flanken gesichert sind, können wir Gharmal direkt angreifen.

Die Schlächter der Bastion Die Schlächter der Bastion Tötet 10 Truppen des Hauses der Konstrukte in der Auftrennungskammer. Wowhead Beschreibung

Haben diese Scheusale meinen Leuten Gnade gewährt, als sie die Bastion angegriffen haben? Als sie meine Brüder und Schwestern auseinandergerissen und benutzt haben, um noch mehr von diesen... Dingern zu erschaffen?!



Nein! Die Schlächter der Bastion haben an diesem Tag ihre Absichten offenbart!



Sie verdienen nichts anderes als die ewige Finsternis, die auf sie wartet. Sorgt dafür, dass sie sie zu sehen bekommen!

Gerechtigkeit von oben Gerechtigkeit von oben Zerstört 5 Maldrazitkerne. Wowhead Beschreibung

Unsere Truppen können nicht vollständig auf dieses Gebiet niederstoßen, solange die Kristalle der Markgräfin den Himmel mit vernichtenden Angriffsschlägen eindecken.



Die schändlichen Schlächter der Markgräfin arbeiten sogar in diesem Moment daran, die verbleibende Anima aus den Kyrianern, die sie bei ihrem Angriff auf die Bastion entführt haben, zu extrahieren. Wir müssen sofort angreifen.



Ich werde Euch mit den Flammen des Mutes verzaubern, damit Ihr die Kristalle markieren könnt. Sobald sie markiert sind, werde ich sie aus der Ferne zerstören.

Dunkle Entwicklungen Dunkle Entwicklungen Bringt den abscheulichen Entwurf zu Artemede. Wowhead Beschreibung

<Der zerfledderte Entwurf scheint von dem verstorbenen Chirurgen Fleischnaht aufgesetzt worden zu sein.>



... kyrianisches Fleisch verbessert Stärke, Gehorsam und Geschicklichkeit doppelt! Was für ein Potenzial!



Wenn jetzt bei Versuchsobjekt eins-drei-fünf endlich die Schwingentransplantation klappt...



<So geht es eine Weile weiter. Ihr solltet es zu Euren kyrianischen Verbündeten bringen.>

Abgestiegen Abgestiegen Tötet Kummerklinge die Abscheulichkeit. Wowhead Beschreibung

Obwohl wir das Erschaffen weiterer Kolosse verhindert haben, atmet eine ihrer scheußlichsten Schöpfungen immer noch. Sie entstand aus einer der gequältesten Seelen, die sie aus meinem Tempel in der Bastion geraubt haben.



Während ich über ihre Reihen flog, hörte ich, wie die Chirurgen ihren Namen über dem Schlachtenlärm hinweg riefen: Kummerklinge. Blasphemie gegen alles, wofür die Kyrianer stehen, und eine Abscheulichkeit, die jeder Beschreibung spottet.



Markiert sie mit den Flammen des Mutes, und wir helfen Euch, sie zu zerstören.A tainted amalgamation of the disciples of Courage.

Vor dem Lesen verbrennen Vor dem Lesen verbrennen Sammelt 6 von Fleischnahts Entwürfen. Wowhead Beschreibung

Die von Euch geborgene Schriftrolle beschreibt detailliert alle möglichen entsetzlichen Wege, um gefallene Kyrianer in Gharmals Monstrositätskonstrukte zu "integrieren".



Gleichzeitig ist sie aber auch unvollständig. Es muss noch mehr davon bei den restlichen Anhängern von Fleischnaht geben.



Ich habe gesehen, wie sich einige Chirurgen und ihre Lakaien kurz vor unserer Ankunft in die Halle der Ketten zurückgezogen haben. Ich vermute, sie besitzen weitere dieser Schriftrollen.



Wir müssen dafür sorgen, dass sie nie wieder gelesen werden.

Ein jähes Ende Ein jähes Ende Zerstört 6 unbelebte Schlächter. Wowhead Beschreibung

In der Halle der Ketten warten noch mehr Monstrositäten, die fast vollendet sind. In diesem Moment arbeiten die Truppen des Markgrafen fieberhaft daran, die letzten Stücke Fleisch an ihre scheußlichen Visagen zu transplantieren.



Stellen sie ihre Arbeit fertig, werden die von uns zerstörten Konstrukte in der letzten Schlacht von geringer Bedeutung sein. Unsere Flanke wird von einer neuen Welle des Schreckens überrannt, und die Schlacht ist verloren.



Das darf nicht passieren. Zerstört alle Monstrositäten, denen Ihr begegnet.

Ärger an der Westfront Ärger an der Westfront Fliegt mit Kynthia und meldet Euch bei Alexandros am Flickenhof. Wowhead Beschreibung

Alexandros und Eure Maldraxxigefährten brauchen Verstärkung am Westtor, auf der gegenüberliegenden Flanke des Markgrafen. Sie werden nicht mehr lange durchhalten!



Xandria und meine Leute werden unsere Stellung hier verstärken und in Richtung Gharmal vorstoßen. Wir müssen so schnell wie möglich zu Mograine. Ohne beide Flanken gibt es keine Aussicht auf den Sieg.

Die Klinge aufladen Die Klinge aufladen Ladet Eure Runenklinge auf, indem Ihr feindliche Konstrukte im Flickenhof tötet. Wowhead Beschreibung

Wir können nicht vorrücken, solange die Kolosse unsere Position bombardieren! Ich habe die angegriffen, die uns am nächsten sind, aber konventionelle Waffen können ihren verzauberten Häuten nichts anhaben.



Glücklicherweise habe ich aber eine Idee.



So wie es aussieht, kann Eure alte Runenklinge ihnen nichts anhaben, aber wenn Ihr Gharmals verstärkte Truppen auslöschen und ihre Essenz auf Eure Klinge übertragen könntet...

Luftherrschaft Luftherrschaft Holt 6 Kampfvernähte Rocs vom Himmel. Wowhead Beschreibung

Gharmals Rocs verfügen über die Luftherrschaft und greifen unsere vorrückenden Truppen an. Wir können die Zerekriss nicht in Position bringen, bis sie ausgeschaltet sind!



Ich würde mich ja selbst um sie kümmern, aber meine Flugkünste sind eher dürftig. Mangelnder Gleichgewichtssinn!



Nehmt meinen Reiterhaken und schwingt Euch auf einen Roc. Wenn Ihr draufsitzt, dann schlagt einfach zu, bis es erledigt ist.

Finstere Absichten Finstere Absichten Zerstört die südwestlichen, nordwestlichen und nordöstlichen Astralprojektoren. Wowhead Beschreibung

My spies have identified several astral projectors that Margrave Gharmal uses to rally their troops in the Stitchyard.



I do not wish for a swarm of frenzied constructs to descend upon us during the final confrontation. Surely you see the wisdom in cutting their fervor.



See to it that these projectors are destroyed. We believe them to be along the yard's perimeter

Macht des Auserwählten Macht des Auserwählten Zerstört die Gallblähkolosse. Wowhead Beschreibung

The Zerekriss is nearly in position. Now is the time to strike!



We must force Gharmal into the open together. Join me on my roc, and we will unleash your runeblade's power on the juggernauts.



The Margrave will be unable to ignore their deaths. Once they leave their blighted tower, we can finish them once and for all.

Dies ist das Ende Dies ist das Ende Trefft Euch mit Xandria nahe der zentralen Kammer des Hauses der Konstrukte. Wowhead Beschreibung

Dank Eures Eingreifens haben unsere Truppen die Kontrolle über das Haus der Konstrukte übernommen.



Jetzt müssen wir nur noch den Verantwortlichen selbst zu Fall bringen, Markgraf Gharmal.



Diese Schlacht hat sich lange angebahnt, $p. Ich werde Euch ohne zu zögern zur Seite stehen.



Stellen wir dieses Monster. Wir werden uns Xandria anschließen und ihn töten.

Streben nach Gerechtigkeit Streben nach Gerechtigkeit Besiegt Markgraf Gharmal. Wowhead Beschreibung

Draka ist bereit, die Kräfte der Zerekriss auf Gharmal zu entfesseln. Wir müssen ihr nur etwas Zeit verschaffen, damit sie die Waffe fokussieren kann.



Was wir jetzt tun, tun wir für uns alle. Die Bastion und Maldraxxus haben viele Leben an diesen Feind verloren.



Er wird nicht leicht zu besiegen sein, aber mit unseren vereinten Kräften werden wir ihn richten!The Margrave must be stopped once and for all.

Eine monströse Entdeckung Eine monströse Entdeckung Folgt Draka zu Gharmals Turm. Wowhead Beschreibung

$p. Kommt mit mir. Ich könnte es erklären, aber es ist einfacher, wenn Ihr es mit eigenen Augen seht.

Gharmals Turm Gharmals Turm Durchsucht Gharmals Turm. Wowhead Beschreibung

Gharmal collected anything they believed to be an item of power.



We'll need to search the tower. There is almost certainly something here of value to us.

Wertvollster Besitz Wertvollster Besitz Öffnet die verzierte Truhe. Wowhead Beschreibung

Diese Truhe ist anders. Sie ist größer als die anderen. Und was noch wichtiger ist, sie ist verschlossen.



<Mograine schlägt das Schloss ab.>



Na, dann sehen wir mal, was drin ist.

Der zurückgebrachte Mantel Der zurückgebrachte Mantel Kehrt zu Draka beim Sitz des Primus zurück. Wowhead Beschreibung

The Mantle of the Primus.



It's almost unbelievable. That they had it. That they weren't using it against us. That we found it.



This could be a key to our victory in restoring Maldraxxus. We must return it to Baroness Draka in the Seat of the Primus immediately.

Ehrenplatz Ehrenplatz Platziert den Mantel des Primus. Wowhead Beschreibung

Der Mantel des Primus. Er gehört zur Statue des Primus.



Ihr habt ihn gefunden, also soll Euch die Ehre gebühren, ihn wieder an seinen angestammten Platz zurückzubringen.

Der Duft des Todes

Blut aus einem Knochen Blut aus einem Knochen Erhöht Euren Ruhm. Wowhead Beschreibung

Nichts würde ich lieber tun, als sofort nach Revendreth aufzubrechen. Aber das scheint mit seinen eigenen Problemen zu kämpfen zu haben.



Angesichts der Spuren, die wir in der Bastion hinterlassen haben, ist sie wohl kaum bemüht, ihre Grenzen für uns zu öffnen.



Wieder einmal obliegt Euch unser Schicksal. Euer Ruf in den Schattenlanden hat das Vertrauen vieler zurückgewonnen. Jetzt brauchen wir das Vertrauen von Revendreth.

Anklageschrift Anklageschrift Sucht die Anklägerin in den Hallen der Sühne in Revendreth auf. Wowhead Beschreibung

Meine Spione sind zurückgekehrt. Sie haben nur eine Nachricht gebracht.



Eine Repräsentantin von Sündensturz möchte über die Animareserven sprechen, die wir entdeckt haben. Anscheinend haben sie dort wohl auch ein paar Probleme... der "maldraxxischen Art".



Meine Anwesenheit ist erwünscht. Es wäre weise, wenn Ihr mich begleitet.

Ihr seid tot für mich Ihr seid tot für mich Folgt der Anklägerin zum Maldraxxilager. Wowhead Beschreibung

Eure Anwesenheit wird erwartet, aber ich will Resultate.



Wir haben eine Aufklärung durchgeführt und ein Maldraxxilager im Endmorast entdeckt. Wir mutmaßen, dass Eure Art es benutzt hat, um die Animavorräte des Meister zu entziehen.



Ich habe eine Kutsche gerufen, die uns dorthin bringt. Beeilen wir uns.

Grabt einen Graben zwischen ihnen Grabt einen Graben zwischen ihnen Tötet die 3 großen Gräber. Wowhead Beschreibung

First order: shut everything down. We can ask questions when we know the wheels of progress have broken.



I scouted the operation from the overlook as we rode in. Necromancers charge crystals full of siphoned anima. Three dredgers stack them onto carts.



Kill those dredgers. Operations will grind to a halt.

Die Waffen nieder Die Waffen nieder Vernichtet das maldraxxische Lager in Todesende. Wowhead Beschreibung

Das maldraxxische Lager liegt direkt hinter uns. Dieses Desaster habt ihr selbst zu verantworten, Soldaten.



Zerschlagt diese Mission. Säubert unsere Erde davon und stellt sicher, dass so ein Frevel nie wieder vorkommt.



Wie ihr das anstellt, ist egal. Stellt nur sicher, dass die Ketzer nicht vergessen werden, was passiert, wenn sie mit solchen Mächten herumspielen.

Dann also Verrat Dann also Verrat Tötet Lady Ouix'Ara. Wowhead Beschreibung

Wir haben die laufenden Anstrengungen hier aufgehalten, aber ich befürchte, das reicht nicht.



Obwohl Sin'dane selbst nicht hier ist, war sie klug genug, einen Abgesandten zur Aufsicht zu schicken.



Wenn wir sichergehen wollen, dass diese Operation fehlschlägt, müssen wir ihren Kopf abschlagen. Wir finden die Anführerin und kümmern uns um sie.

Schulterstücke des Imperiums Schulterstücke des Imperiums Kehrt zum Sitz des Primus mit den Schulterstücken des Imperiums zurück. Wowhead Beschreibung

We have halted the operation--good. But I feel our work remains incomplete.



This "Kel'Thuzad" must possess unspeakable power. Certainly, the anima stores have granted him such, but... this subtlety... this manipulation...



Return the mantle as I have instructed, $p. We can decide our next move once I arrive in Maldraxxus once more.



We must be cautious, but brave.

Kümmert Euch um Asmorde

Der dritte Niedergang Kel'Thuzads

Während dieser Questreihe bekommen wir das Reittier Armored War-Bred Tauralus als Belohnung.

Maldraxxus mobilisieren Maldraxxus mobilisieren Erhöht Euren Ruhm. Wowhead Beschreibung

Kel'Thuzad hat sich in seiner Nekropole eingebunkert. Es wird schwer werden, ihn zu erreichen.



Geht jetzt. Es wird eine Weile dauern, bis unsere Streitkräfte groß genug sind, um seine Verteidigung zu durchbrechen.

Zu den Waffen Zu den Waffen Trefft Draka und ihre Verbündeten im Haus der Rituale. Wowhead Beschreibung

$p, die Zeit ist gekommen.



Wir können nicht zulassen, dass Kel'Thuzad Sin'dane weiterhin manipuliert und das Haus der Rituale als Waffe des Chaos gegen Maldraxxus einsetzt.



Wir müssen handeln.



Ruft unsere Streitkräfte zusammen. Wir marschieren unverzüglich auf das Haus der Rituale.

Der dritte Niedergang Kel'thuzads Der dritte Niedergang Kel'thuzads Entfernt Kel'Thuzad aus Maldraxxus. Wowhead Beschreibung

Die Zeit ist gekommen, um das Geschwür herauszuschneiden, das Maldraxxus befällt.



Unsere Armeen sind versammelt. Unsere Verbündeten sind bereit. Die Kriegsmaschine ist in Bewegung.



Wir dürfen diese Schlacht nicht verlieren, sonst sind die Schattenlande verloren.

