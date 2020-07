Verderbnis wird mit WoW Patch 9.0.1 komplett entfernt

Während es in den letzten Wochen immer wieder Updates beim Verderbnis-System gab, wird es schon bald vollständig aus World of Warcraft entfernt. Jetzt könnte man meinen Blizzard wäre unzufrieden mit diesem System. Es gibt jedoch einen anderen Grund für die Entfernung. Das Verderbnis-System war von Anfang an nur ein zeitlich begrenztes Feature für Battle for Azeroth, welches in Shadowlands durch ein neues System ersetzt wird. In der kommenden WoW Erweiterung haben wir z.B. viel mehr Einfluss auf die Gegenstände die wir bekommen und selbst herstellen.

Patch 9.0.1

Bei neuen World of Warcraft Erweiterungen ist es so, dass nicht alle neuen Inhalte erst mit der Veröffentlichung erscheinen. Ungefähr ein bis zwei Monate vor dem Release erscheint ein so genannter Pre-Expansion-Patch. Zu diesem Patch gehören fast alle technischen Neuerungen, sowie der Wegfall einiger alter Inhalte, wie eben das Verderbnis-System. Doch wie schaut es mit weiteren System aus? In einem Interview mit PandaTV hat Blizzard bestätigt, dass Essenzen und Azeritmacht zwar noch mit Patch 9.0.1 funktionieren, aber in Shadowlands außer Kraft gesetzt werden.

Nachfolgend weitere Änderungen aus Patch 9.0.1.

