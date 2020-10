Levelguide für Shadowlands

Wir haben bereits einen Levelguide für World of Warcraft. Doch mit Patch 9.0.1 hat sich einiges im Spiel geändert. So gibt es ein komplett neues Levelsystem in Shadowlands. Und einigen Rückkehrern ist schon aufgefallen, dass ihr Charakter eine deutlich niedrigere Stufe hat. Das sind aber nur zwei von vielen Änderungen in Shadowlands.

Erfahrungspunkte und Bonus

Unsere Charaktere steigen Stufen auf indem sie Erfahrungspunkte sammeln. Je höher die Stufe ist, desto mehr Erfahrungspunkte sind notwendig. Machen wir eine Spielpause, erhalten wir einen Erfahrungspunkte-Bonus von 200%. Wichtig dabei ist, dass wir uns in einem Gasthaus ausloggen. Je 8 Offline-Stunden erhalten wir einen Ruhebonus in Höhe eines Erfahrungspunkte-Balkens, was 5% einer Stufe entspricht. Den maximalen Ruhebonus haben wir nach 10 Offline-Tagen erreicht. Der Erfahrungspunkte-Bonus von 200% ist dann die nächsten 1 ½ Stufen lang aktiv.

Leveln im Kriegsmodus

Wir erhöhen die gewährten Erfahrungspunkte mit aktivierten Kriegsmodus um 25%. Zudem schalten wir nützliche Ehrentalente frei. Durch einige Ehrentalente werden wichtige Fähigkeiten zu Spontanzaubern. Andere erhöhen den DPS-Wert wichtiger Angriffs-Fähigkeiten. Wir bekommen mit aktiven Kriegsmodus also nicht nur mehr Erfahrungspunkte. Gleichzeitig leveln wir auch schneller und wir können es mit stärkeren Gegnern aufnehmen. Das Ganze hat natürlich auch einen Nachteil. Je nach Realm und Gebiet kann es zu mehr oder weniger PvP-Kämpfen führen. Kommt es zu vielen Kämpfen oder stirbt man zu häufig, verschwendet man zu viel Zeit und der Erfahrungspunkte-Bonus bringt nichts mehr. Der Kriegsmodus lässt sich in Orgrimmar und Sturmwind ab Stufe 20 aktivieren und in jedem Ruhebereich deaktivieren.

Die beste Erweiterung zum Leveln

Neue Spieler Leveln ihren Charakter von Stufe 1-10 im Startgebiet Exil. Mit unseren Twinks können wir auch die klassischen Startgebiete wählen. Ab Stufe 10 suchen wir uns seit Shadowlands die gewünschte World of Warcraft Erweiterung selbst aus. Mit dieser geht es bis Stufe 50 weiter. Die letzten Stufen bis Level 10 verbringen wir in den neuen Gebieten der Schattenlande. Doch mit welcher Erweiterung leveln wir von Stufe 10-50 am schnellsten? Ungefähr 12 Stunden Spielzeit benötigen wir mit Warlords of Draenor. Mit Legion, Battle for Azeroth, Mists of Pandaria dauert es ca. 2-4 Stunden länger. Am längsten dauert es mit den älteren Erweiterungen Cataclysm, Wrath of the Lich King und The Burning Crusade.

Level-Ausrüstung - Erbstücke

Einige Erbstücke haben vor der Veröffentlichung von Patch 9.0.1 einen Bonus auf Erfahrungspunkte gewährt. Dieser Bonus wurde durch die folgenden Set-Boni ersetzt.

(2) Set: Verringert den Verbrauch des Ruhebonus um 30%.

(3) Set: Erhöht in Außengebieten, in normalen Dungeons und auf Schlachtfeldern Eure Regeneration außerhalb des Kampfes.

(5) Set: Ein Stufenaufstieg löst eine 'Explosion des Wissens' aus, die Gegnern in der Nähe 899 Heiligschaden zufügt und Euren primären Wert 2 Min. lang um 40% erhöht. Das Besiegen von Gegnern verlängert diesen Effekt um bis zu zusätzlich 2 min

(6) Set: Verringert den Verbrauch des Ruhebonus um 30%.

Die Gegenstandsstufe der Erbstücke erhöht sich mit der Stufe unseres Charakters, was recht praktisch ist, da wir uns nicht auf die Suche nach neuen Ausrüstungsgegenständen machen müssen. Normale Ausrüstungsgegenstände sind allerdings besser als Erbstücke. Wer also bei mehreren Dungeon-Besuchen Glück beim Looten gehabt hat, wird nach dem Verbrauch des Ruhebonus auf seine Dungeon-Beute wechseln.

Verzauberungen

Es gibt zahlreiche Verzauberungen für alle Slots. Bei vielen erhöhen wir einen primären oder sekundären Wert, was bei jeder Klasse unterschiedlich wertvoll ist. Es gibt aber auch Verzauberungen mit denen wir unsere Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen. An dieser Stelle werden wir nicht alle Verzauberungen für alle Klassen listen. Jeder sollte aber selbst wissen, welche Werte wichtig sind. Falls nicht, dann werft einen Blick auf unsere Klassenguides für Shadowlands.

Verbrauchbare Gegenstände

Es gibt zahlreiche verbrauchbare Gegenstände die beim Leveln unseres Charakters helfen. Mit einigen Gegenständen erhöhen wir unsere Werte, andere verstärken uns kurzfristig, sodass wir stärkere Elite-Gegner und Bosse leichter bezwingen. Und dann gibt es noch eine Reihe weiterer Gegenstände die für unterschiedliche Situationen nützlich sind. Neue Spieler werden sich diese womöglich nicht leisten können. Wer jedoch eine Gilde findet, bekommt sicherlich Unterstützung von den Gildenmitgliedern. Leveln wir einen Twink, so besorgen wir uns die folgenden Tränke und anderen Gegenstände noch bevor wir mit dem Leveln anfangen.

Buff-Gegenstände

Destillat der zehn Länder

Erhöht alle Werte für 1 Stunde um 5 und die erhaltene Erfahrung um 10%. (3 Sek. Abklingzeit)

Erhöht alle Werte für 1 Stunde um 5 und die erhaltene Erfahrung um 10%. (3 Sek. Abklingzeit) Sylvanelixier

Verwandelt Euch in einen Baum. Ihr und alle Spielercharaktere, die sich in Eurem Schatten ausruhen, werden gut erholt und alle Eure Werte um 10% erhöht.

Verwandelt Euch in einen Baum. Ihr und alle Spielercharaktere, die sich in Eurem Schatten ausruhen, werden gut erholt und alle Eure Werte um 10% erhöht. Zitronenkrautfilet

Stellt 10 Sek. lang pro Sekunde 10% Eurer Gesundheit und Eures Manas wieder her und macht Euch satt, was die Vielseitigkeit 20 Min lang erhöht. Ihr müsst beim Essen sitzen bleiben.

Stellt 10 Sek. lang pro Sekunde 10% Eurer Gesundheit und Eures Manas wieder her und macht Euch satt, was die Vielseitigkeit 20 Min lang erhöht. Ihr müsst beim Essen sitzen bleiben. Verdichteter Wetzstein

Schärft Eure Klingenwaffe und erhöht so 1 Stunde lang den Waffenschaden um 3. Kann nicht auf Gegenstände über Stufe 50 angewandt werden.

Schärft Eure Klingenwaffe und erhöht so 1 Stunde lang den Waffenschaden um 3. Kann nicht auf Gegenstände über Stufe 50 angewandt werden. Zauberöl

Trägt Zauberöl auf Eure Waffe auf, dass Eure Intelligenz um 11 erhöht. Hält 1 Stunde lang an. Kann nicht auf Gegenstände über Stufe 50 angewandt werden.

Trägt Zauberöl auf Eure Waffe auf, dass Eure Intelligenz um 11 erhöht. Hält 1 Stunde lang an. Kann nicht auf Gegenstände über Stufe 50 angewandt werden. Trommeln der Wut

Erhöht das Nahkampf-, Distanzangriffs- und Zaubertempo aller Gruppen- und Schlachtzugsmitglieder um 15%. Hält 40 Sek. lang an. Wenn der Effekt endet, sind die Betroffenen erschöpft und können 10 min lang nicht mehr von 'Kampfrausch', 'Heldentum' oder 'Zeitkrümmung' profitieren. (2 Min Abklingzeit)

Erhöht das Nahkampf-, Distanzangriffs- und Zaubertempo aller Gruppen- und Schlachtzugsmitglieder um 15%. Hält 40 Sek. lang an. Wenn der Effekt endet, sind die Betroffenen erschöpft und können 10 min lang nicht mehr von 'Kampfrausch', 'Heldentum' oder 'Zeitkrümmung' profitieren. (2 Min Abklingzeit) Elixier der Entdeckung geringer Unsichtbarkeit

Gewährt 10 min lang das Entdecken geringer Unsichtbarkeit. (3 Sek. Abklingzeit)

Geschwindigkeit & Mobilität

Hurtigkeitstrank

Erhöht Eure Bewegungsgeschwindigkeit 15 sec lang um 50%.

Erhöht Eure Bewegungsgeschwindigkeit 15 sec lang um 50%. Draenischer Hurtigkeitstrank

Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 70% und die Schwimmgeschwindigkeit um 200%. Hält 8 Sek. lang an.

Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 70% und die Schwimmgeschwindigkeit um 200%. Hält 8 Sek. lang an. Himmelslauftrank

Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 150% und lässt den Trinkenden in der Luft schweben. Hält 8 Sek. lang an.

Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 150% und lässt den Trinkenden in der Luft schweben. Hält 8 Sek. lang an. Schießschuhe

Befestigt Schusswaffen an Euren Füßen, die Euch vorwärts beschleunigen. (3 Min Abklingzeit)

Befestigt Schusswaffen an Euren Füßen, die Euch vorwärts beschleunigen. (3 Min Abklingzeit) Goblingleiterbausatz

Verringert 2 min lang Eure Fallgeschwindigkeit. (3 Min Abklingzeit)

Wasser

Schimmerschuppentauchanzug

Legt einen Taucheranzug an, der Eure Schwimmgeschwindigkeit um 100% erhöht. Hält 15 min lang an.

Legt einen Taucheranzug an, der Eure Schwimmgeschwindigkeit um 100% erhöht. Hält 15 min lang an. Teufelsschieferanker

Bringt einen Anker an Euren Beinen an, der Euch mit hoher Geschwindigkeit auf den Meeresgrund sinken lässt. Kann nur im Wasser eingesetzt werden. (30 Sek. Abklingzeit)

Bringt einen Anker an Euren Beinen an, der Euch mit hoher Geschwindigkeit auf den Meeresgrund sinken lässt. Kann nur im Wasser eingesetzt werden. (30 Sek. Abklingzeit) Leysteinboje

Dies könnt Ihr nur unter Wasser benutzen. Besonders hilfreich, wenn Euch jeden Moment die Luft ausgeht.

Dies könnt Ihr nur unter Wasser benutzen. Besonders hilfreich, wenn Euch jeden Moment die Luft ausgeht. XA-1000 Wellengleiter

Setzt ein Boot ein, das sofort losfährt und sich 25 sec lang über das Wasser bewegt. Funktioniert nicht an Land. (30 Sek. Abklingzeit)

Teleport-Gegenstände und Reisen

Unser Ruhestein ist der meistbenutzte Teleport-Gegenstand, welchen wir in World of Warcraft nuzten. Diesen setzen wir immer am aktuellen Ort ein, sodass wir uns schnell zum Questgeber zurück teleportieren können. Wer Platz sparen möchte, lässt seinen Ruhestein in der Bank und benutzt stattdessen einen Event-Ruhestein wie z.B. Altvater Winters Ruhestein. Dieser belegt nur einen Platz in der Zauberleiste. Ansonsten gibt es noch den Garnisonsruhestein und den Dalaranruhestein, welche wir zusätzlich nutzen können.

Bei einem entsprechenden Ruf bei der Gilde bekommen Allianz-Spieler das Tuch der Zusammenarbeit und Horde-Spieler das Tuch der Zusammenarbeit zum Kauf angeboten. Damit können sie sich alle 8 Stunden nach Sturmwind bzw. Orgrimmar teleporieren. Bei einem besseren Gilden-Ruf gibt es diese Umhänge auch in besserer Qualität und mit einer Abklingzeit von 2 Stunden.

Es gibt außerdem verschiedene Erbstücke mit denen wir sämtliche Flugpunkte eines Kontinentes freischalten. Die Erbstück-Spielzeuge für Kalimdor und die Östlichen Königreichen werden bei den Erbstückhändlern in Eisenschmiede (Allianz) und Unterstadt (Horde) zum Kauf angeboten. Die Späherkarte für Kul Tiras und Zandalar bekommen wir vom Rüstmeister der 7. Legion (Allianz) in Boralus oder beim Rüstmeister der Eidgebundenen (Horde) in Zuldazar.

Es gibt noch zahlreiche weitere Möglichkeiten wir man schnell von einem Ort zum anderen gelangt. Werft am besten einen Blick auf unseren umfangreichen Guide zum Reisen in World of Warcraft.

Reiten und Fliegen in Shadowlands

Seit Patch 9.0.1 erlernen die wir Reittier-Fähigkeiten mit den folgenden Stufen.

Fertigkeit Geschwindigkeit Kosten Voraussetzung Unerfahrenes Reiten 60% kostenlos 10 Geübtes Reiten 100% 50 Gold 20 Erfahrenes Reiten 150% 250 Gold 30 Meisterhaftes Reiten 310% 5.000 Gold 40

Für eine 20% höhere Geschwindigkeit am Boden wählen wir die Leichtlaufhufplatten als Reittierausrüstung.

Mobile Händler

Vor allem beim Leveln füllen sich unsere Taschen recht schnell. Da nicht immer ein Händler in der Nähe ist, bieten sich besondere Reittiere an. Auf diesen befindet sich ein Händler der unseren Plunder in Gold umwandelt. Ein weiterer Händler repariert sogar unsere Ausrüstung, was ebenfalls sehr hilfreich ist.

Werbt einen Freund Bonus

Spielen wir mit einem Freund zusammen, mit dem wir durch das „Werbt einen Freund“-Programm verbunden sind, sammeln beide Spieler 50% mehr Erfahrung.

Addons zum Leveln

Es gibt spezielle Addons die zum Leveln erstellt wurden. Aber auch allgemeine Addons sind beim Level sehr hilfreich. Nachfolgend einige Vorschläge unsererseits.

Mit ArkInventory verwalten wir unsere Taschen. Es hat eine benutzerspezifische Sortierfunktion und weitere Funktionen zum Unterteilen der Gegenstände.

Azeroth Auto Pilot ist das Level-Addon für Shadowlands. Es hat viele Funktionen zur Zeitersparnis wie automatische Annahme von Quests und das Überspringen von Dialogen. Es hilft aber beim Erledigen von Aufgaben mit Wegpunktpfeilen zu den Zielen.

Mit Bartender4 verwalten wir bis zu 10 Aktionsleisten. Da mit Patch 9.0.1 viele alte Fähigkeiten zurückgekehrt sind, sind zusätzliche Aktionsleisten recht hilfreich.

Deadly Boss Mods ist eines der wichtigsten Addons für Dungeons, Raids und den Kampfgilden. Es informiert uns über wichtige Ereignisse bei Boss-Kämpfen und verrät uns wie wir darauf reagieren sollen.

Mit diesem Addon passen wir Zauberbalken für eine Vielzahl von Zielen und Situationen an.

HandyNotes gibt uns Hinweise zu bestimmten Positionen auf der Karte. So werden auf der Karte seltene Gegner oder Schätze angezeigt.

Dieses Addon ist eine Sammlung von 75 verschiedenen nützlichen Funktionen. Mit dem Addon können wir nervige Anfragen blocken und automatisch Plunder bei Händler verkaufen usw.

RareScanner informiert uns, wenn seltene Gegner, Events und Schätze in der Nähe auftauchen. Es speichert gleichzeitig die Positionen der entdeckten Dinge.

Verpasst jetzt keinen News Artikel oder WoW Guide mehr und folgt uns auf Facebook, Twitter oder abonniert unseren RSS-Feed.