Diese Woche in World of Warcraft - 25. bis 31. Mai

Mit den Wartungsarbeiten jeden Mittwoch ändern sich die Ereignisse in World of Warcraft von Woche zu Woche. In diesem Artikel fassen wir die aktuellen Events, Weltbosse, Mythisch+ Affixe, Freischaltungen und weitere neue Dinge für Shadowlands aus dieser Woche zusammen.

PvP-Rauferei: Tempel von Hotmogu

Die Rauferei in dieser Woche nennt sich Tempel von Hotmogu. Raufereien treten wir über das Gruppensuche-Tool (Hotkey "i") unter der Kategorie "Spieler gegen Spieler -> Ungewertet" bei. Die dazugehörige Aufgabe Mal was anderes erhalten wir automatisch, sobald wir die Rauferei betreten.

Betretet in diesem blitzschnellen Match den Tempel von Katmogu. In diesem neuen Modus können Spieler die Kugel der Macht verbündeten Spielern zuwerfen – wie eine heiße Kartoffel. Seid aber vorsichtig, denn mit der Kugel erhaltet ihr auch ihre Schwächungseffekte. Und wir machen das Ganze noch verrückter, indem wir die Wiederbelebungszeit auf blitzschnelle 5 Sekunden verringern. Wer kann die Macht am längsten behalten und sich so den Sieg sichern?

Bonusereignis: Zeitwanderungsdungeons (Wrath of the Lich King)

Die Zeitwanderungsdungeons aus Wrath of the Lich King sind diese Woche aktiv. Diese Zeitwanderungsdungeons betreten wir in einer Art "heroischer Schwierigkeitsgrad". Dabei wird die Kraft unseres Charakters und die Gegenstandsstufe seiner Ausrüstung auf einen entsprechenden Level herunterskaliert. Die Beute wird am Ende auf die eigentliche Charakter-Stufe hochskaliert.

Für die wöchentliche Aufgabe bekommen wir eine Truhe als Belohnung. In der Truhe befinden sich Gegenstände mit Item-Level 252-259, welche aus dem normalen Schwierigkeitsgrad vom Mausoleum der Ersten stammen.

Zu diesem Bonusereignis gehört außerdem der Zeitwanderungs-Schlachtzug Ulduar. Zeitwanderungs-Schlachtzüge sind nicht im Schlachtzugs-Browser eingetragen. Gruppen mit 10-30 Spielern werden daher über das Gruppensuche-Tool (Organisierte Gruppen) zusammengestellt. Zeitwanderungshändler Auzin bietet im alten Dalaran verschiedene Gegenstände für eine entsprechende Anzahl an Zeitverzerrten Abzeichen zum Kauf an.

Weitere Details und eine Übersicht aller kaufbaren Items gibt es in unserem Guide zu den Wrath of the Lich King Zeitwanderungen.

Mini-Feiertag: Glühkappenfest

Das Glühkappenfest findet am 27. Mai in den Zangarmarschen statt. Für gewöhnlich gibt es keine Belohnungen bei Mini-Feiertagen. Das Glühkappenfest bietet sich jedoch ideal zum Ruf-Farmen bei den Sporeggar an.

Wöchentliche Quests & Paktkampagne

Durch die beiden wöchentlichen Ruhmquests erhöhen wir unserem Ruhm um jeweils 1 Ruhmstufe und werden mit zahlreichen weiteren wichtigen Gegenständen und Währungen belohnt.

Das Reservoir auffüllen

Die Ruhmquest beginnt im Paktsanktum. Dabei sollen wir 1.000 Anima für das Reservoir in unserem Pakt sammeln.

Das Schicksal gestalten

Diese wöchentliche Aufgabe beginnt in der neuen Basis in Korthia. Das Ziel ist es den Fortschrittsbalken durch verschiedene Aktivitäten zu füllen. Das Schicksal gestalten belohnt uns nicht nur mit einer Ruhmstufe, sondern auch mit Ruf, Ausrüstungsgegenständen, Medien und wichtigen Währungen.

Ruhmbelohnungen

Mit Patch 9.2 sind keine neuen Ruhmbelohnungen hinzugekommen. Für alle Nachzügler haben wir aber dennoch Übersichten aller Ruhmbelohnungen der vier Pakte. Ruhmstufen erhöhen wir außerdem als Belohnung bei einigen Quests aus der Paktkampagne zu Patch 9.2.

Mythisch+ Affixe

In dieser Woche sind die Affixe Tyrannisch, Anstachelnd, Explosiv und das saisonale Affix Verschlüsselt aktiv.

Tyrannisch : Bosse haben 30% mehr Gesundheit. Bosse und ihre Diener verursachen bis zu 15% mehr Schaden.

: Bosse haben 30% mehr Gesundheit. Bosse und ihre Diener verursachen bis zu 15% mehr Schaden. Anstachelnd : Wenn normale Gegner sterben, erfüllt ihr Todesschrei Verbündete in der Nähe mit Macht und erhöht vorübergehend ihre maximale Gesundheit um 15% und ihren Schaden um 20%.

: Wenn normale Gegner sterben, erfüllt ihr Todesschrei Verbündete in der Nähe mit Macht und erhöht vorübergehend ihre maximale Gesundheit um 15% und ihren Schaden um 20%. Explosiv : Gegner, die sich im Kampf befinden, beschwören regelmäßig explosive Kugeln, die explodieren, wenn sie nicht zerstört werden.

: Gegner, die sich im Kampf befinden, beschwören regelmäßig explosive Kugeln, die explodieren, wenn sie nicht zerstört werden. Verschlüsselt : Im Dungeon verteilte Gegner verfügen über Relikte der Ersten. Zerstört die Relikte, um die Automas der Ersten heraufzubeschwören und Euch, in Abhängigkeit der Reihenfolge ihrer Zerstörung, mächtige Boni zu verdienen.

Da das saisonale Affix aus der dritten Shadowlands-Season etwas umfangreicher ist, haben wir einen Guide für das Mythisch+ Affix Verschlüsselt erstellt.

Mausoleum der Ersten

Alle Schwierigkeitsgrade und LFR-Flügel sind bereits im Mausoleum der Ersten zugänglich. Da dies die letzte Raid-Instanz in Shadowlands ist, sammeln wir hier unsere Ausrüstungsgegenstände, bis die nächste Erweiterung erscheint.

Der Eingang von Mausoleum der Ersten ist auf der Insel im Osten von Zereth Mortis . Ein Teleport zur Insel wird mit Abschluss des 4. Kapitels der Paktkampagne aus Patch 9.2 freigeschaltet.

ist auf der Insel im Osten von . Ein Teleport zur Insel wird mit Abschluss des 4. Kapitels der Paktkampagne aus Patch 9.2 freigeschaltet. Mit der Vantusrune: Mausoleum der Ersten erhöhen wir unsere Vielseitigkeit um 100 beim ausgewählten Boss. Der Effekt bleibt bei einem Boss bis zu den nächsten Wartungsarbeiten für World of Warcraft aktiv.

Für jeden Boss-Kampf gibt es einen besonderen Erfolg. Die Erfolge aller Bosse gehören zum Meta-Erfolg Ruhm des Mausoleumsschlachtzüglers, welcher uns mit dem Reittier Schimmernder Aurelid belohnt.

belohnt. Das Reittier Zerethaufseher erhalten Spieler als Belohnung, die Zovaal, den Kerkermeister im mythischen Schwierigkeitsgrad bezwingen.

erhalten Spieler als Belohnung, die Zovaal, den Kerkermeister im mythischen Schwierigkeitsgrad bezwingen. Die Bosse hinterlassen Gegenstände mit Item-Level 239-285 als Beute. Je höher der gespielte Schwierigkeitsgrad ist, desto besser ist die Beute. Die letzten drei Bosse hinterlassen Gegenstände mit einem höheren Item-Level.

Es gibt keinen Bonuswurf und auch keine titangeschmiedeten Gegenstände mehr in Shadowlands.

Die Gegenstandstufe der Beute im Mausoleum der Ersten schaut wie folgt aus:

Schwierigkeitsgrad Mausoleum der Ersten

(Patch 9.2) Schicksalsschlachtzüge

(Patch 9.2.5) LFR 239 / 246 265 / 272 Normal 252 / 259 278 / 285 Heroisch 265 / 272 291 / 297 Mythisch 278 / 285 304 / 311

Dungeons in Shadowlands

Die Gegenstandsstufe der Dungeon-Beute schaut in der dritten Shadowlands Season wie folgt aus:

Normaler Modus: Item-Level 210

Heroischer Modus: Item-Level 223

Mythischer Modus: Item-Level 236

Shadowlands Season 2: Item-Level aus Mythisch+ Dungeons

Die folgende Tabelle verrät das Item-Level der Gegenstände bei den einzelnen Mythisch+ Stufen in den Dungeons von Shadowlands, sowie das Item-Level der Beute bei der großen Schatzkammer (ehemals wöchentliche Kiste).

Mythisch+ Stufe Kiste am Ende des Dungeons Wöchentliche Belohnung aus der großen Schatzkammer 2 236 252 3 239 252 4 242 252 5 246 255 6 249 255 7 249 259 8 252 262 9 252 262 10 255 265 11 255 268 12 259 272 13 259 272 14 262 275 15 262 278

Mythisch+ Ausrüstung mit Tapferkeitspunkten upgraden

Mit Tapferkeitspunkte, welche wir in Mythisch+ Dungeons und als Belohnung von Berufungen erhalten, können wir erbeutete Gegenstände aus Mythisch+ Dungeons aufwerten. Die Upgradekosten und Voraussetzungen sehen in der 3. Shadowlands Season wie folgt aus:

Rang Season 3 Item-Level Voraussetzung 1 236 2 239 3 242 4 246 5 249 6 252 7 255 Mythisch+ Wertung 600 8 259 Mythisch+ Wertung 1.000 9 262 Mythisch+ Wertung 1.000 10 265 Mythisch+ Wertung 1.400 11 268 Mythisch+ Wertung 1.700 12 272 Mythisch+ Wertung 2.000

Die wöchentliche Schatzkammer

Die wöchentliche Schatzkammer ersetzt in Shadowlands die bisherige wöchentliche Truhe. In der Schatzkammer bekommen wir bis zu 9 Gegenstände zur Auswahl angeboten. Wie hoch die Gegenstandsstufe ist uns welche Gegenstände wir bekommen hängt von verschiedenen Faktoren ab. Genaue Details hierzu gibt es in unserem Guide zur großen Schatzkammer.

Die große Schatzkammer: Schlachtzüge Besiegt 2 Schlachtzugbosse im Mausoleum der Ersten Besiegt 5 Schlachtzugbosse im Mausoleum der Ersten Besiegt 8 Schlachtzugbosse im Mausoleum der Ersten

Die große Schatzkammer: Mythische Dungeons Schließt 1 mythischen Schlüsselsteindungeon ab Schließt 4 mythischen Schlüsselsteindungeon ab Schließt 8 mythischen Schlüsselsteindungeon ab

Die große Schatzkammer: PvP Verdient 1.250 Ehre Verdient 2.500 Ehre Verdient 5.000 Ehre



PvP-Belohnungen

Nicht nur PvE-Spieler, sondern auch PvP-Spieler erhalten diese Woche eine Belohnung. Je nach erreichten PvP-Rang bekommen wir in World of Warcraft PvP-Gegenstände angeboten. Das Item-Level der Gegenstände wird bei PvP-Kämpfen automatisch erhöht. Die PvP-Ränge und Stufen wurden mit Patch 9.2 angepasst.

Gewertete PvP-Ausrüstung (Eroberungspunkte)

PvP-Rang Benötigte Wertung Item-Level PvE Item-Level PvP Ungewertet 0 249 262 Kämpfer 1 1.000 252 265 Kämpfer 2 1.200 255 268 Herausforderer 1 1.400 259 272 Herausforderer 2 1.600 262 275 Rivale 1 1.800 265 278 Rivale 2 1.950 268 281 Duellant 2.100 272 285 Elite 2.400 275 285

Ungewertete PvP-Ausrüstung (Ehrenpunkte)

Rang Item-Level PvE Item-Level PvP Ruhmstufe 1 203 239 2 210 242 3 216 246 4 223 249 43 5 229 252 43 6 236 255 59 7 242 259 59

Weltbosse in Shadowlands

Mit Patch 9.2 ist der Antros hinzugekommen. Dieser Weltboss ist in Zereth Mortis zu finden unter hinterlässt Gegenstände mit Item-Level 259 als Beute.