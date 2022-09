Diese Woche in World of Warcraft - 14. bis 20. September

Mit den Wartungsarbeiten jeden Mittwoch ändern sich die Ereignisse in World of Warcraft von Woche zu Woche. In diesem Artikel fassen wir die aktuellen Events, Weltbosse, Mythisch+ Affixe, Freischaltungen und weitere neue Dinge für Shadowlands aus dieser Woche zusammen.

Bonusereignis: Weltquests

Dieses Bonusereignis ist besonders für Spieler interessant, die Ruf bei den Shadowlands Fraktionen farmen möchten. Für den Abschluss von Weltquests in den Gebieten der World of Warcraft-Erweiterungen Shadowlands, Battle for Azeroth und Legion erhalten wir 50% mehr Rufpunkte bei den entsprechenden Fraktionen. Für die wöchentliche Aufgabe Die Welt wartet müssen wir 20 Weltquests abschließen. Sie beginnt bei Verwalter Kah-Toll in Oribos. Als Belohnung erhalten wir 750 Anima und eine von vier Ruf-Marken, welche unseren Ruf um 500 Punkte erhöht. Zur Auswahl stehen Marken für die folgenden Fraktionen.

PvP-Rauferei: Sechs Richtige

Die Rauferei in dieser Woche nennt sich Sechs Richtige. Raufereien treten wir über das Gruppensuche-Tool (Hotkey "i") unter der Kategorie "Spieler gegen Spieler -> Ungewertet" bei. Die dazugehörige Aufgabe Mal was anderes erhalten wir automatisch, sobald wir die Rauferei betreten. Als Belohnung für die Aufgabe erhalten wir eine Truhe mit einem Ausrüstungsgegenstand, Ehrenabzeichen und Ehrenpunkte.

In Sechs Richtige stehen sich Teams aus jeweils sechs Spielern auf drei legendären Schlachtfeldern gegenüber: der Kriegshymnenschlucht, der Silberbruchmine und dem Tempel von Katmogu. Jedes Schlachtfeld weicht dabei ein bisschen von seiner gewohnten Standardausführung ab. In der Kriegshymnenschlucht sind zum Beispiel die Flaggen etwas näher beieinander, in der Silberbruchmine muss man sich auf weniger Loren konzentrieren und im Tempel von Katmogu wollen nur zwei Kugeln verfolgt werden.

Weltereignis: Piratentag

Der Piratentag findet am 19. und 20. September statt. In diesem Jahr gibt es keine Neuerungen bei diesem Weltereignis.

Weltereignis: Braufest

Das Braufest beginnt am 20. September und endet am 6. Oktober. Bei dieser Veranstaltung präsentieren verschiedene Brauereien ihren Gerstensaft. Hinzu kommen zahlreiche Aktivitäten wie das Widderrennen und die Schnitzeljagt mit unterschiedlichen Belohnungen.

Season 4

Die vierte Saison in Shadowlands ist aktiv. Sämtliche Gegenstandsstufen in diesem Guide sind auf Stand der 4. Saison. Zusätzlich dazu haben wir noch einige Fakten zusammengefasst.

Die Gegenstandsstufe der Medien wurde in der 4. Saison nicht mehr erhöht.

Legendäre Gegenstände haben keinen neuen Rang erhalten.

Kosmischer Flux bleibt aus Season 3 erhalten.

Tapferkeitspunkte werden mit dem Start der 4. Saison zurückgesetzt, haben aber ein höheres wöchentliches Limit.

Es gibt keine Ruhmeshalle in der 4. Saison.

Wöchentliche Quests & Paktkampagne

Durch die beiden wöchentlichen Ruhmquests erhöhen wir unserem Ruhm um jeweils 1 Ruhmstufe und werden mit zahlreichen weiteren wichtigen Gegenständen und Währungen belohnt.

Das Reservoir auffüllen

Die Ruhmquest beginnt im Paktsanktum. Dabei sollen wir 1.000 Anima für das Reservoir in unserem Pakt sammeln.

Das Schicksal gestalten

Diese wöchentliche Aufgabe beginnt in der neuen Basis in Korthia. Das Ziel ist es den Fortschrittsbalken durch verschiedene Aktivitäten zu füllen. Das Schicksal gestalten belohnt uns nicht nur mit einer Ruhmstufe, sondern auch mit Ruf, Ausrüstungsgegenständen, Medien und wichtigen Währungen.

Ruhmbelohnungen

Seit Patch 9.2 sind keine neuen Ruhmbelohnungen hinzugekommen. Für alle Nachzügler haben wir aber dennoch Übersichten aller Ruhmbelohnungen der vier Pakte. Ruhmstufen erhöhen wir außerdem als Belohnung bei einigen Quests aus der Paktkampagne zu Patch 9.2.

In dieser Woche sind die Affixe Tyrannisch, Boshaft, Nekrotisch und das saisonale Affix Verhüllt aktiv.

Tyrannisch : Bosse haben 30% mehr Gesundheit. Bosse und ihre Diener verursachen bis zu 15% mehr Schaden.

: Bosse haben 30% mehr Gesundheit. Bosse und ihre Diener verursachen bis zu 15% mehr Schaden. Boshaft : Unholde erheben sich aus den Leichen normaler Gegner und verfolgen zufällige Spielercharaktere.

: Unholde erheben sich aus den Leichen normaler Gegner und verfolgen zufällige Spielercharaktere. Nekrotisch : Alle Nahkampfangriffe der Gegner belegen Ziele mit einer stapelbaren 'Verseuchung', die regelmäßigen Schaden verursacht und die erhaltene Heilung verringert.

: Alle Nahkampfangriffe der Gegner belegen Ziele mit einer stapelbaren 'Verseuchung', die regelmäßigen Schaden verursacht und die erhaltene Heilung verringert. Verhüllt : Infiltratoren der Nathrezim haben sich im Dungeon heimlich unter die Feinde gemischt. Kartell Ta wird Euch fürstlich dafür entlohnen, bei ihrer Ergreifung zu helfen.

Da das saisonale Affix aus der vierten Shadowlands-Season etwas umfangreicher ist, haben wir einen Guide für das Mythisch+ Affix Verhüllt erstellt.

Schicksalhafte Schlachtzüge & Weltbosse

In der vierten Saison ist keine neue Raid-Instanz hinzugekommen. Stattdessen betreten wir ältere Raid-Instanzen als so genannte Schicksalhafte Schlachtzüge. Jede Woche wird einer der drei Schlachtzüge in Shadowlands zu einem schicksalhaften Schlachtzug, sowie Weltbosse, die mit diesen Schlachtzügen in Zusammenhang stehen. Die Weltbosse in Shadowlands und die damit verbundenen Schlachtzüge sind:

Die Gegenstandsstufen der hinterlassenen Beute aus Schicksalsschlachtzügen schauen wie folgt aus:

Schlachtzugsbrowser: 265 – 272

Normal: 278 – 285

Heroisch: 291 – 297

Mythisch: 304 – 311

Bosse hinterlassen im heroischen Schwierigkeitsgrade Verwirrende antike Chiffren und im mythischen Schwierigkeitsgrad Verwirrende uralte Chiffren als Beute. Jeweils 20 Chiffren sind notwendig um einen Gegenstand aufzuwerten, also z.B. um einen Ausrüstungsgegenstand aus dem normalen Schwierigkeitsgrad in einen Gegenstand aus dem heroischen Schwierigkeitsgrad umzuwandeln.

In der Nähe der großen Schatzkammer bieten drei neue Händler Gegenstände aus normalen schicksalhaften Schlachtzügen mit Item-Level 278 – 285 zum Kauf an. Ausrüstungsgegenstände kosten jeweils ein Verwirrendes Dinar des Kartells. Diese Währung erhalten wir bei einer dreiteiligen Questreihe, die bei einen beliebigen schicksalhaften Schlachtzug in Saison 4 startet, als Belohnung. In der gesamte Saison bekommen wir allerdings insgesamt nur 3 Verwirrende Dinare des Kartells.

Schicksalhafte Schlachtzüge Zeitplan

3. August : Schicksalhaftes Schloss Nathria

: Schicksalhaftes Schloss Nathria 10. August : Schicksalhaftes Sanktum der Herrschaft

: Schicksalhaftes Sanktum der Herrschaft 17. August : Schicksalhaftes Mausoleum der Ersten

: Schicksalhaftes Mausoleum der Ersten 24. August : Schicksalhaftes Schloss Nathria

: Schicksalhaftes Schloss Nathria 31. August : Schicksalhaftes Sanktum der Herrschaft

: Schicksalhaftes Sanktum der Herrschaft 7. September : Schicksalhaftes Mausoleum der Ersten

: Schicksalhaftes Mausoleum der Ersten 14. September : Schicksalhaftes Schloss Nathria

: Schicksalhaftes Schloss Nathria 21. September : Schicksalhaftes Sanktum der Herrschaft

: Schicksalhaftes Sanktum der Herrschaft 28. September : Schicksalhaftes Mausoleum der Ersten

Dungeons in Shadowlands

Die Gegenstandsstufe der Dungeon-Beute schaut in der vierten Shadowlands Season wie folgt aus:

Normaler Modus: Item-Level 236

Heroischer Modus: Item-Level 249

Mythischer Modus: Item-Level 262

Dungeonrotation in der 4. Saison

Zur Dungeonrotation in der 4. Saison gehören folgende Dungeons:

Tazavesh: Wundersame Straßen (aus der Erweiterung Shadowlands)

Tazavesh: So'leahs Schachzug (aus der Erweiterung Shadowlands)

Operation: Mechagon: Schrottplatz (aus der Erweiterung Battle for Azeroth™)

Operation: Mechagon: Werkstatt (aus der Erweiterung Battle for Azeroth™)

Rückkehr nach Karazhan: Unterer Bereich (aus der Erweiterung Legion™)

Rückkehr nach Karazhan: Oberer Bereich (aus der Erweiterung Legion™)

Grimmgleisdepot (aus der Erweiterung Warlords of Draenor™)

Eisendocks (aus der Erweiterung Warlords of Draenor™)

Shadowlands Season 4: Item-Level aus Mythisch+ Dungeons

Die folgende Tabelle verrät das Item-Level der Gegenstände bei den einzelnen Mythisch+ Stufen in den Dungeons von Shadowlands, sowie das Item-Level der Beute bei der großen Schatzkammer (ehemals wöchentliche Kiste).

Mythisch+ Stufe Kiste am Ende des Dungeons Wöchentliche Belohnung aus der großen Schatzkammer 2 262 278 3 265 278 4 268 278 5 272 281 6 275 281 7 275 285 8 278 288 9 278 288 10 281 291 11 281 294 12 285 298 13 285 298 14 288 301 15 288 304

Die wöchentliche Schatzkammer

Die wöchentliche Schatzkammer ersetzt in Shadowlands die bisherige wöchentliche Truhe. In der Schatzkammer bekommen wir bis zu 9 Gegenstände zur Auswahl angeboten. Wie hoch die Gegenstandsstufe ist uns welche Gegenstände wir bekommen hängt von verschiedenen Faktoren ab. Genaue Details hierzu gibt es in unserem Guide zur großen Schatzkammer.

Die große Schatzkammer: Schlachtzüge Besiegt 2 Schlachtzugbosse im Mausoleum der Ersten Besiegt 5 Schlachtzugbosse im Mausoleum der Ersten Besiegt 8 Schlachtzugbosse im Mausoleum der Ersten

Die große Schatzkammer: Mythische Dungeons Schließt 1 mythischen Schlüsselsteindungeon ab Schließt 4 mythischen Schlüsselsteindungeon ab Schließt 8 mythischen Schlüsselsteindungeon ab

Die große Schatzkammer: PvP Verdient 1.250 Ehre Verdient 2.500 Ehre Verdient 5.500 Ehre



PvP-Belohnungen

Nicht nur PvE-Spieler, sondern auch PvP-Spieler erhalten diese Woche eine Belohnung. Je nach erreichten PvP-Rang bekommen wir in World of Warcraft PvP-Gegenstände angeboten. Das Item-Level der Gegenstände wird bei PvP-Kämpfen automatisch erhöht. Die PvP-Ränge und Stufen wurden mit Patch 9.2 angepasst.

Gewertete PvP-Ausrüstung (Eroberungspunkte)

PvP-Rang Benötigte Wertung Item-Level PvE Item-Level PvP Kein Rang 0 275 288 Kämpfer 1 1.000 278 291 Kämpfer 2 1.200 281 294 Herausforderer 1 1.400 285 298 Herausforderer 2 1.600 288 301 Rivale 1 1.800 291 304 Rivale 2 1.950 294 307 Duellant 2.100 298 311 Gladiator 2.400 301 311

Ungewertete PvP-Ausrüstung (Ehrenpunkte)

Rang Item-Level PvE Item-Level PvP Ruhmstufe 1 229 255 2 236 268 3 242 272 4 249 275 43 5 255 278 43 6 262 281 59 7 268 285 59

