Diese Woche in World of Warcraft - 22. bis 28. Januar

Mit den Wartungsarbeiten jeden Mittwoch ändern sich die Dinge in World of Warcraft von Woche zu Woche. In diesem Artikel fassen wir die aktuellen Events, Weltbosse, Mythisch+ Affixe, Freischaltungen und weitere Dinge aus dieser Woche zusammen.

Ny'alotha ist offen

Die letzte Raid-Instanz in Battle for Azeroth ist seit heute offen. Spielbar sind aktuelle aber nur der normale und der heroische Schwierigkeitsgrad. Der mythische Schwierigkeitsgrad, sowie der erste LFR-Flügel folgen nächste Woche. Guide für alle Bosse gibt es in unserem großen Guide zu Ny'alotha.

Battle for Azeroth: Season 4 Start

Die vierte Saison in Battle for Azeroth hat begonnen. Das Item-Level wurde bei nahezu allen Features um 30 angehoben. Weitere Details gibt es in unserem Artikel zum Gear-Farmen in der 4. Saison.

Bonusereignis: Haustierkämpfe

In dieser Woche erhalten wir das Zeichen der Pfote als Stärkungszauber. Dabei erhöht sich die in Haustierkämpfen erhaltene Erfahrung um 200%. Bei der Wöchentlichen Bonusaufgabe Haustierchampion müssen wir 5 PvP-Haustierkämpfe gewinnen. Als Belohnung erhalten wir einen Kampfübungsstein (Ultimativer Kampfübungsstein), welcher ein Haustier sofort auf Stufe 25 aufsteigen lässt.

PvP-Rauferei: Kriegshymnenkeilerei

Die Rauferei in dieser Woche nennt sich Kriegshymnenkeilerei. Raufereien treten wir über das Gruppensuche-Tool (Hotkey "i") unter der Kategorie "Spieler gegen Spieler -> Ungewertet" bei. Die dazugehörige Aufgabe Mal was anderes erhalten wir automatisch, sobald wir die Rauferei betreten. Als Belohnung für die Aufgabe erhalten wir eine Truhe mit einem 340+ Gegenstand, fünf Ehrenabzeichen und 200 Ehrenpunkte.

Flagge vermisst. Wer hat sie gesehen? Die Kriegshymnenschlucht war schon immer der Schauplatz epischer Flaggeneroberungsschlachten, aber was passiert, wenn man die Flagge des Gegners erobern kann, ohne dass sich die eigene Flagge in der Basis befinden muss? Oder wenn es mehrere Flaggen auf jeder Basis gibt? Findet es heraus, indem ihr euch in diese PvP-Rauferei stürzt! Um noch etwas mehr Würze ins Spiel zu bringen, haben wir dem Schlachtfeld außerdem noch ein paar Boni hinzugefügt. Um den Sieg zu ergattern, muss euer Team als erstes 10 Flaggen erobern.

Ruf des Skarabäus

Der Ruf des Skarabäus hat gestern begonnen und findet bis morgen startt. Bei diesem Mini-Feiertag bekommen wir zwei temporäre Reittiere als Belohnung.

Mondfest

Am 24. Januar beginnt das Mondfest. Dabei veranstalten die Druiden in der Mondlichtung jedes Jahr ein beeindruckendes Fest. Neu in diesem Jahr sind einige Blumenkronen, welche wir beim Ritual der Monde erhalten. Weitere Details gibt es in unserem Guide zum Mondfest.

Mythisch+ Dungeons & Affixe

In dieser Woche sind die Affixe Verstärkt, Anstachelnd, Launisch sowie das Saison-Affix Betörend aktiv.

Verstärkt: Normale Gegner haben 20% mehr Gesundheit und verursachen bis zu 30% mehr Schaden.

Normale Gegner haben 20% mehr Gesundheit und verursachen bis zu 30% mehr Schaden. Anstachelnd: Wenn normale Gegner sterben, erfüllt ihr Todesschrei Verbündete in der Nähe mit Macht und erhöht ihre maximale Gesundheit und ihren Schaden um 20%.

Wenn normale Gegner sterben, erfüllt ihr Todesschrei Verbündete in der Nähe mit Macht und erhöht ihre maximale Gesundheit und ihren Schaden um 20%. Launisch: Gegner schenken der von Tanks erzeugten Bedrohung deutlich weniger Aufmerksamkeit.

Gegner schenken der von Tanks erzeugten Bedrohung deutlich weniger Aufmerksamkeit. Erweckt: Obelisken im gesamten Dungeon ermöglichen es den Spielern, Ny'alotha zu betreten und mächtige Diener von N'Zoth zu konfrontieren. Wenn ein Diener nicht behandelt wird, muss er während der letzten Boss-Begegnung konfrontiert werden.

Das neue Season-Affix in der 4. Saison ist ein wenig umfangreicher als die gewöhnlichen Affixe. Daher haben wir in einem eigenen Guide erklärt wie es funktioniert: Guide für Season 4 Mythisch+ Affix Erweckt.

Welche Affixe in den kommenden Wochen folgen, seht ihr in der Mythisch+ Affix Rotation.

Übergriffe

Jeden Tag finden Übergriffe in Kul Tiras oder Zandalar statt. Bei den Übergriffen erledigen wir zuerst vier besondere Weltquests und erhalten anschließend eine weitere Aufgabe, bei der wir die gegnerische Fraktion zurückschlagen. Als Belohnung erhalten wir neue Ausrüstungsgegenstände, Ruf, Artefaktmacht, Gold und Dienstmedaillen. Nachfolgend der Zeitplan der Übergriffe für die kommende Woche.

Datum Tag Uhrzeit Ort 22.01 Mittwoch 06:00-13:00 Zuldazar 23.01 Donnerstag 01:00-08:00 Tiragardesund 23.01 Donnerstag 20:00-03:00 Nazmir 24.01 Freitag 15:00-22:00 Sturmsangtal 25.01 Samstag 10:00-17:00 Vol'dun 26.01 Sonntag 05:00-12:00 Drustvar 27.01 Montag 00:00-07:00 Zuldazar 27.01 Montag 19:00-02:00 Tiragardesund 28.01 Dienstag 14:00-21:00 Nazmir

Patch 8.3 - Season 4: Item-Level in Dungeons

Die Gegenstandsstufe der Dungeon-Beute wurde um 30 Item-Level angepasst und schaut in der 4. Season wie folgt aus. Der Megadungeon Operation: Mechagon wurde mit diesem Patch in zwei kleinere Dungeons unterteilt.

Normaler Modus: Item-Level 400

Heroischer Modus: Item-Level 415

Mythischer Modus: Item-Level 430

Patch 8.3 - Season 4: Item-Level aus Mythisch+ Dungeons

Die folgende Tabelle verrät das Item-Level der Gegenstände bei den einzelnen Mythisch+ Stufen in den WoW Dungeons, sowie das Item-Level der Beute aus der wöchentlichen Kiste.

Schlüsselstein Level Beute im Dungeon Wöchentliche Kiste Mythisch+ 2 435 440 Mythisch+ 3 435 445 Mythisch+ 4 440 450 Mythisch+ 5 445 450 Mythisch+ 6 445 455 Mythisch+ 7 450 460 Mythisch+ 8 450 460 Mythisch+ 9 455 465 Mythisch+ 10 455 365 Mythisch+ 11 455 365 Mythisch+ 12 460 470 Mythisch+ 13 460 470 Mythisch+ 14 460 470 Ab Mythisch+ 15 465 475

Weltbosse in Uldum und im Tal der Ewigen Blüten

Die Gegenstandsstufen der bereits bekannten Weltbosse bleiben unverändert. Die drei neuen Weltbosse in Uldum und im Tal der Ewigen Blüten hinterlassen Beute mit Item-Level 445.

Inselexpeditionen

Pro Woche sind drei unterschiedliche Inseln für die Inselexpeditionen verfügbar. Für das Sammeln von 36.000 Azerit in den Inselexpeditionen bekommen wir 3.500 Artefaktmacht für unser Herz von Azeroth und eine Mysteriöse Schatzkarte. Diese Schatzkarte startet eine neue Mission, bei der wir zufälligen Gegenstand aus den Inselexpeditionen als Belohnung erhalten. Darunter sind auch Sammelgegenstände wie Reittiere, Haustiere und Spielzeuge. Die nächsten sieben Tage besuchen wir die folgenden Inseln:

Die Geschmolzene Insel mit Oger

Die Spinnensenke mit Nerubier

Wappenfall mit Drachen

PvP-Belohnungskiste

Nicht nur PvE-Spieler, sondern auch PvP-Spieler dürfen diese Woche eine Belohnungstruhe öffnen. Haben wir letzte Woche fleißig Eroberungspunkte gesammelt, dürfen wir eine Kiste mit schicken Gegenständen in der Hauptstadt öffnen. Den Standort der PvP-Belohnungskiste zeigen wir euch in dieser Übersicht.

Rang Wertung Ende eines Kampfes Wöchentliche Kiste Nicht platziert 0-1.399 430 445 Kämpfer 1.400-1.599 440 455 Herausforderer 1.600-1.799 450 460 Rivale 1.800-2.099 455 465 Duellant 2.100-2.399 460 470 Gladiator 2.400+ 465 475

