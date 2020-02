Diese Woche in World of Warcraft - 05. bis 11. Februar

Mit den Wartungsarbeiten jeden Mittwoch ändern sich die Dinge in World of Warcraft von Woche zu Woche. In diesem Artikel fassen wir die aktuellen Events, Weltbosse, Mythisch+ Affixe, Freischaltungen und weitere Dinge aus dieser Woche zusammen.

Die wichtigsten Artikel zu World of Warcraft

Damit ihr nichts verpasst, haben wir die wichtigsten Meldungen der letzten Tage für euch zusammengefasst.

Bonusereignis: Arenageplänkel

Zum Arenageplänkel melden wir uns über den Dungeonbrowser (Standardbelegung: I-Taste) ab Charakterstufe 15 an. Dort wählen wir die Kategorie Spieler gegen Spieler aus. In der Unterkategorie „Ungewertet“ finden wir die Anmeldung für 2vs2- und 3vs3- Arenageplänkel. Während dieses Bonusereignis aktiv ist, bekommen wir 50% mehr Ehrenpunkte bei Arenageplänkel-Kämpfen.

Die wöchentliche Aufgabe erhalten wir von Chronist Schoopa in Dazar'alor und Chronist Toopa in Boralus. Die Standorte für beide NPCs findet ihr im Artikel Questgeber für die Bonusevents. Bei der Aufgabe Die Arena ruft müssen wir 10 Arenageplänkel gewinnen. Als Belohnung erhalten wir 750 Artefaktmacht, Stählerne Schließkassette und Eroberungspunkte.

PvP-Rauferei: Cuisiono Royale

Die Rauferei in dieser Woche nennt sich Cuisiono Royale. Raufereien treten wir über das Gruppensuche-Tool (Hotkey "i") unter der Kategorie "Spieler gegen Spieler -> Ungewertet" bei. Die dazugehörige Aufgabe Mal was anderes erhalten wir automatisch, sobald wir die Rauferei betreten. Als Belohnung für die Aufgabe erhalten wir eine Truhe mit einem 340+ Gegenstand, fünf Ehrenabzeichen und 200 Ehrenpunkte.

Nomi veranstaltet einen Pandaren Chili-Kochduell zwischen der Allianz und der Horde im Tal der Vier Winde! Der Erste, der Nomi alle benötigten Zutaten bringt, gewinnt.

Liebe liegt in der Luft

Am 8. Februar beginnt das Weltereignis mit dem Titel "Liebe liegt in der Luft". In den großen Städten liegt etwas in der Luft. Viele Wachen und Einwohner verbringen ihren Tag damit, Geschenke an andere verliebte Bürger zu verteilen oder solche zu erhalten. Es gibt keine Neuerungen in diesem Jahr. Im letzten Jahr ist ein neues Spielzeug hinzugekommen. Wie man dies bekommt, erfahrt ihr in unserem Guide zur Liebe liegt in der Luft.

Mondfest

Das Mondfest ist noch bis zum 7. Februar aktiv. Bei diesem Weltereignis veranstalten die Druiden in der Mondlichtung jedes Jahr ein beeindruckendes Fest. Neu in diesem Jahr sind einige Blumenkronen, welche wir beim Ritual der Monde erhalten. Weitere Details gibt es in unserem Guide zum Mondfest.

Dunkelmond-Jahrmarkt

Der Dunkelmond-Jahrmarkt ist ebenfalls noch aktiv und endet am 8. Februar. Neu seit Patch 8.3 ist die Dunkelmond-Automatenkonsole mit 6 neuen Spielen. Wo ihr die Automatenkonsole findet und wie die Spiele funktionieren erklären wir in unserem Guide zum Dunkelmond-Jahrmarkt.

Angriffe von N'Zoth

Zwei Gebiete werden von N'Zoth Truppen angegriffen. In beiden Gebieten gibt es jeweils drei verschiedene Angriffe. Je nach Angriff gibt es unterschiedliche Aufgaben, seltene Gegner und Belohnungen.

Verstörende Visionen

In dieser Woche sind die Vision von Sturmwind und die Vision der wirbelnden Sande in Uldum aktiv. Das Limit beim legendären Umhang Ashjra'kamas liegt bei Rang 9.

In dieser Woche sind die Affixe Verstärkt, Blutig, Bebend, sowie das Saison-Affix Erweckt aktiv.

Verstärkt: Normale Gegner haben 20% mehr Gesundheit und verursachen bis zu 30% mehr Schaden.

Normale Gegner haben 20% mehr Gesundheit und verursachen bis zu 30% mehr Schaden. Blutig: Wenn normale Gegner sterben, hinterlassen sie eine Sekretpfütze, die ihre Verbündeten heilt und Spielercharakteren Schaden zufügt.

Wenn normale Gegner sterben, hinterlassen sie eine Sekretpfütze, die ihre Verbündeten heilt und Spielercharakteren Schaden zufügt. Bebend: Alle Spielercharaktere senden regelmäßig eine Schockwelle aus, die Schaden verursacht und Verbündete in der Nähe unterbricht.

Alle Spielercharaktere senden regelmäßig eine Schockwelle aus, die Schaden verursacht und Verbündete in der Nähe unterbricht. Erweckt: Obelisken im gesamten Dungeon ermöglichen es den Spielern, Ny'alotha zu betreten und mächtige Diener von N'Zoth zu konfrontieren. Wenn ein Diener nicht behandelt wird, muss er während der letzten Boss-Begegnung konfrontiert werden.

Das neue Season-Affix in der 4. Saison ist ein wenig umfangreicher als die gewöhnlichen Affixe. Daher haben wir in einem eigenen Guide erklärt wie es funktioniert: Guide für Season 4 Mythisch+ Affix Erweckt.

Welche Affixe in den kommenden Wochen folgen, seht ihr in der Mythisch+ Affix Rotation.

Übergriffe

Jeden Tag finden Übergriffe in Kul Tiras oder Zandalar statt. Bei den Übergriffen erledigen wir zuerst vier besondere Weltquests und erhalten anschließend eine weitere Aufgabe, bei der wir die gegnerische Fraktion zurückschlagen. Als Belohnung erhalten wir neue Ausrüstungsgegenstände, Ruf, Artefaktmacht, Gold und Dienstmedaillen. Nachfolgend der Zeitplan der Übergriffe für die kommende Woche.

Datum Tag Uhrzeit Ort 05.02 Mittwoch 12:00-19:00 Zuldazar 06.02 Donnerstag 07:00-14:00 Tiragardesund 07.02 Freitag 02:00-09:00 Nazmir 07.02 Freitag 21:00-04:00 Sturmsangtal 08.02 Samstag 16:00-23:00 Vol'dun 09.02 Sonntag 11:00-18:00 Drustvar 10.02 Montag 06:00-13:00 Zuldazar 11.02 Dienstag 01:00-08:00 Tiragardesund 11.02 Dienstag 20:00-03:00 Nazmir

Patch 8.3 - Season 4: Item-Level in Dungeons

Die Gegenstandsstufe der Dungeon-Beute wurde um 30 Item-Level angepasst und schaut in der 4. Season wie folgt aus. Der Megadungeon Operation: Mechagon wurde mit diesem Patch in zwei kleinere Dungeons unterteilt.

Normaler Modus: Item-Level 400

Heroischer Modus: Item-Level 415

Mythischer Modus: Item-Level 430

Patch 8.3 - Season 4: Item-Level aus Mythisch+ Dungeons

Die folgende Tabelle verrät das Item-Level der Gegenstände bei den einzelnen Mythisch+ Stufen in den WoW Dungeons, sowie das Item-Level der Beute aus der wöchentlichen Kiste.

Schlüsselstein Level Beute im Dungeon Wöchentliche Kiste Mythisch+ 2 435 440 Mythisch+ 3 435 445 Mythisch+ 4 440 450 Mythisch+ 5 445 450 Mythisch+ 6 445 455 Mythisch+ 7 450 460 Mythisch+ 8 450 460 Mythisch+ 9 455 465 Mythisch+ 10 455 365 Mythisch+ 11 455 365 Mythisch+ 12 460 470 Mythisch+ 13 460 470 Mythisch+ 14 460 470 Ab Mythisch+ 15 465 475

Weltbosse in Uldum und im Tal der Ewigen Blüten

Die Gegenstandsstufen der bereits bekannten Weltbosse bleiben unverändert. Die drei neuen Weltbosse in Uldum und im Tal der Ewigen Blüten hinterlassen Beute mit Item-Level 445.

Inselexpeditionen

Pro Woche sind drei unterschiedliche Inseln für die Inselexpeditionen verfügbar. Für das Sammeln von 36.000 Azerit in den Inselexpeditionen bekommen wir 3.500 Artefaktmacht für unser Herz von Azeroth und eine Mysteriöse Schatzkarte. Diese Schatzkarte startet eine neue Mission, bei der wir zufälligen Gegenstand aus den Inselexpeditionen als Belohnung erhalten. Darunter sind auch Sammelgegenstände wie Reittiere, Haustiere und Spielzeuge. Die nächsten sieben Tage besuchen wir die folgenden Inseln:

Das Schneeblütendorf mit Shed-Linge

Die Tiefgrüne Wildnis mit Druiden der Klaue

Jorundall mit Taunka

PvP-Belohnungskiste

Nicht nur PvE-Spieler, sondern auch PvP-Spieler dürfen diese Woche eine Belohnungstruhe öffnen. Haben wir letzte Woche fleißig Eroberungspunkte gesammelt, dürfen wir eine Kiste mit schicken Gegenständen in der Hauptstadt öffnen. Den Standort der PvP-Belohnungskiste zeigen wir euch in dieser Übersicht.

Rang Wertung Ende eines Kampfes Wöchentliche Kiste Nicht platziert 0-1.399 430 445 Kämpfer 1.400-1.599 440 455 Herausforderer 1.600-1.799 450 460 Rivale 1.800-2.099 455 465 Duellant 2.100-2.399 460 470 Gladiator 2.400+ 465 475

Verpasst jetzt keinen News Artikel oder WoW Guide mehr und folgt uns auf Facebook, Twitter oder abonniert unseren RSS-Feed.